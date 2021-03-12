«Robert’s Town». Премьера в театре МХАТ им. М. Горького!

24 марта 2021 года на Третьей сцене МХАТ им. М. Горького Антон Адасинский покажет премьеру спектакля «Robert’s Town», в котором он будет играть на трубе, петь, читать стихи и показывать невидимые движения. Звучит очень интригующе. Тем более, что само по себе Соло Адасинского – уникальное событие для России.
«Город Роберта» (именно так переводится название спектакля) — псевдо автобиографический рассказ про мальчика Марека, который живет спокойной жизнью: семья, друзья, школа. Но однажды он находит свою мечту и называет мечту Робертом. Роберт – это свободная часть Марека: то, что не может сделать Марек, может сделать Роберт. Так он и живет – на двоих, за двоих, за себя и за Роберта, которого на самом деле не существует. Главная мысль постановки – «Нельзя бояться менять жизнь». У любого человека есть мечта, она живет в нем, но до конца своих дней человек боится что-то изменить и думает о том, что мечту не исполнил. Поэтому «Город Роберта» предназначен не только для детей, но и для взрослых.
Адасинский с помощью музыки, стихов, прозы и пантомимы дергает за тонкие психологические струнки зрителя, снова и снова напоминая, что никогда не рано и не поздно исполнить мечту, никогда не поздно изменить свою жизнь: ни в 20, ни в 40, ни в 60. Разве среди ваших друзей и знакомых нет тех, кто сожалеет о том, что не сделал что-то раньше? Спектакль «Город Роберта» говорит: никогда ничего не поздно.
Антон Адасинский — советский и российский актер, режиссер, хореограф и музыкант. Создатель и руководитель авангардного театра DEREVO, участник группы «АВИА». Про него можно много рассказывать: работал в театре-студии «Лицедеи» Славы Полунина, учился играть на трубе у Вячеслава Гайворонского, принимал участие во всех «Поп-Механиках» Сергея Курехина в качестве актера и певца, занимался с этническими и самодельными инструментами, исполнял роль Дроссельмейера в балете «Щелкунчик» Мариинского театра (постановка Михаила Шемякина), получил премию «Ника» за лучшую мужскую роль за роль в фильме Александра Сокурова «Фауст» и другие.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.