«Robert’s Town». Премьера в театре МХАТ им. М. Горького!

24 мар­та 2021 года на Тре­тьей сцене МХАТ им. М. Горь­ко­го Антон Ада­син­ский пока­жет пре­мье­ру спек­так­ля «Robert’s Town», в кото­ром он будет играть на тру­бе, петь, читать сти­хи и пока­зы­вать неви­ди­мые дви­же­ния. Зву­чит очень интри­гу­ю­ще. Тем более, что само по себе Соло Ада­син­ско­го – уни­каль­ное собы­тие для Рос­сии.

«Город Робер­та» (имен­но так пере­во­дит­ся назва­ние спек­так­ля) — псев­до авто­био­гра­фи­че­ский рас­сказ про маль­чи­ка Маре­ка, кото­рый живет спо­кой­ной жиз­нью: семья, дру­зья, шко­ла. Но одна­жды он нахо­дит свою меч­ту и назы­ва­ет меч­ту Робер­том. Роберт – это сво­бод­ная часть Маре­ка: то, что не может сде­лать Марек, может сде­лать Роберт. Так он и живет – на дво­их, за дво­их, за себя и за Робер­та, кото­ро­го на самом деле не суще­ству­ет. Глав­ная мысль поста­нов­ки – «Нель­зя боять­ся менять жизнь». У любо­го чело­ве­ка есть меч­та, она живет в нем, но до кон­ца сво­их дней чело­век боит­ся что-то изме­нить и дума­ет о том, что меч­ту не испол­нил. Поэто­му «Город Робер­та» пред­на­зна­чен не толь­ко для детей, но и для взрослых.

Ада­син­ский с помо­щью музы­ки, сти­хов, про­зы и пан­то­ми­мы дер­га­ет за тон­кие пси­хо­ло­ги­че­ские струн­ки зри­те­ля, сно­ва и сно­ва напо­ми­ная, что нико­гда не рано и не позд­но испол­нить меч­ту, нико­гда не позд­но изме­нить свою жизнь: ни в 20, ни в 40, ни в 60. Раз­ве сре­ди ваших дру­зей и зна­ко­мых нет тех, кто сожа­ле­ет о том, что не сде­лал что-то рань­ше? Спек­такль «Город Робер­та» гово­рит: нико­гда ниче­го не поздно.

Антон Ада­син­ский — совет­ский и рос­сий­ский актер, режис­сер, хорео­граф и музы­кант. Созда­тель и руко­во­ди­тель аван­гард­но­го теат­ра DEREVO, участ­ник груп­пы «АВИА». Про него мож­но мно­го рас­ска­зы­вать: рабо­тал в теат­ре-сту­дии «Лице­деи» Сла­вы Полу­ни­на, учил­ся играть на тру­бе у Вяче­сла­ва Гай­во­рон­ско­го, при­ни­мал уча­стие во всех «Поп-Меха­ни­ках» Сер­гея Куре­хи­на в каче­стве акте­ра и пев­ца, зани­мал­ся с этни­че­ски­ми и само­дель­ны­ми инстру­мен­та­ми, испол­нял роль Дрос­сель­мей­е­ра в бале­те «Щел­кун­чик» Мари­ин­ско­го теат­ра (поста­нов­ка Миха­и­ла Шемя­ки­на), полу­чил пре­мию «Ника» за луч­шую муж­скую роль за роль в филь­ме Алек­сандра Соку­ро­ва «Фауст» и другие.

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