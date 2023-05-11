Выставку «Мистические миры: реальность и фантазия» представили в Библиотеке-читальне им. А.С. Пушкина

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В залах особняка Библиотеки-читальни имени А.С. Пушкина в мае представлен новый выставочный проект — персональная выставка работ художницы Юлии Маршаловой, выполненных в стиле магического реализма.

Активно писать картины автор начала весной 2021, находясь в декрете. Художница внезапно ощутила себя настолько далекой от обычной жизни с ее рутинным распорядком, что она решила в любом виде и немедленно впустить в свои будни творчество. Живопись влилась в череду привычных событий, придав им новые смыслы и яркие оттенки.

Стиль картин Юлии Маршаловой сильно изменился за последние три года. Творческий процесс стал более осознанным и ценным, плодородным и внезапно богатым на открытия новых граней в создании образов. По выражению автора проекта «...картины пишут себя сами, художник действительно только провожает образы из тонкого мира в наш, однако может выбрать, что именно проявится на его холсте. И картины, конечно, хотят быть увиденными...»

Юля Маршалова — профессиональный художник, закончила Московский государственный университет Печати по специальности «художник-график», участвовала в групповых и персональных выставках. Ее работы находятся в частных коллекциях.

Выставка продлится до 28 мая 2023 года.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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