31 мая и 1 июня на новой сцене МДМ, в театре «Маска», состоится премьера мюзикла «Между двух миров» по знаменитой пьесе Семена Ан-ского «Диббук». Композитор – Александр Журбин. Режиссер – Нина Чусова. В главных ролях – звезды театральной сцены и мюзиклов: Ефим Шифрин, Валерия Ланская, Александр Казьмин, Лика Рулла и др.

«Между двух миров» – необыкновенная история страстной и трагической любви, в которой переплетены еврейский фольклор и мистика. В преддверии свадьбы в юную Лию вселяется Диббук – дух ее возлюбленного Хонона, умершего от вести, что его невеста обещана другому.

Свое видение этой удивительной истории предложил первопроходец жанра мюзикла на российской сцене Александр Журбин: музыку для театральной постановки он написал еще в 2005 году. «Я прочитал пьесу «Диббук», что называется, на одном дыхании. И сразу почувствовал, что это мое, что это для меня. Какой-то огонь загорелся в моей груди, и в голове зазвучала музыка… – рассказывает А.Журбин. – Я пригласил либреттиста Владислава Старчевского, и он написал прекрасное либретто. Через полгода мюзикл был готов. О чем он? О любви. О невероятной любви. О любви, которая продолжается даже после смерти влюбленных. Конечно, это не смешная пьеса, это скорее такая античная трагедия. Но она приносит людям надежду». Музыка наполнена проникновенными лирическими темами и зажигательными национальными мелодиями. Она современна и разнообразна, полна нежности, страсти, драматизма, легкости и юмора.

18 лет детище композитора существовало лишь на бумаге – пока к процессу не подключился Международный благотворительный фонд СТМЭГИ, благодаря которому сегодня постановка реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«По жанру это будет отчасти триллер. Именно триллер в основе этого потрясающего сюжета и лежит», – обещает прославленный театральный режиссер Нина Чусова, лауреат премий «Чайка», «Московские дебюты», «Гвоздь сезона», «Золотая Маска», «Музыкальное сердце театра». Ее сценическую версию, наполненную современными решениями, зритель увидит на сцене Московского дворца молодежи.

В спектакле участвуют Ефим Шифрин, Валерия Ланская, Александр Казьмин, Лика Рулла, Эльмира Диваева, Ярослав Баярунас, Юрий Мазихин, Александр Резалин и другие именитые солисты-вокалисты, чьи имена прекрасно известны знатокам и любителям мюзиклов. Неотъемлемая часть постановки «Между двух миров» – живое музыкальное сопровождение оркестра Universe Band.

О пьесе «Диббук» и её сценической судьбе

Семен Акимович Ан-ский написал «Между двух миров» на русском языке в 1913−1915 годах после работы в еврейской этнографической экспедиции на западных окраинах Российской Империи. Замысел возник после того, как в одном местечке Ан-ский познакомился c девушкой, влюбленной в бедняка, но которую родители насильно выдали замуж за богатого старика. Автор соединил эту историю с легендами о диббуках (духах умерших), способных вселяться в тела живых людей, овладевая их душами.

Позже Ан-ский сам перевел пьесу на идиш и уже дал ей имя «Диббук»; впоследствии она стала каноническим произведением иврита и идишского театра.

Впервые «Диббук» был поставлен в 1920 году в Варшаве и стал театральной сенсацией, но автор не смог насладиться успехом: Семена Ан-ский скончался за месяц до премьеры. В 1922 году пьесу поставил Евгений Вахтангов в московском театре «Габима», она имела огромный успех – с этой постановкой театр объездил весь мир. За минувший век «Диббук» вошел в репертуар многих театров. Спектакль играют на разных языках – английском, французском, немецком, иврите, русском, польском, датском, шведском, болгарском. По сюжету «Диббука» снято несколько фильмов, а в 1974 году был поставлен балет на музыку Леонарда Бернстайна.

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