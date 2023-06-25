Выставку работ российских художников «Цветы и не только» представят на ВДНХ

С 27 июня по 23 июля коллекцию картин «Цветы и не только» представт частная галерея G Gallery в Эколого-просветительском центре «Цветоводство» – Павильон №29 ВДНХ, г. Москва.

В экспозицию вошли работы современных художников из разных городов России. Картины написаны в разных техниках и жанрах. Полотна передают яркое цветочное настроение, уводят зрителя в ароматный мир растений. Каждый художник представляет своё творчество в авторской технике и с хорошо узнаваемым почерком.

Основная цель выставки-популяризация современного искусства, новые возможности выездных экспозиций для художников из любого города страны, включая удаленные регионы. Просветительская сторона экспозиции в узнаваемых сюжетах, видах растений и жанрах изобразительного искусства.

Арт-куратор выставки «Цветы и не только» – современная художница Екатерина Самитина.

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