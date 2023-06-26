В Центре визуальной культуры Béton представлена выставка «Помним! Навсегда?»

Память всегда сложна, тоже обстоит и с памятниками. Одна эпоха сменяет другую, а у каждого поколения всегда свои кумиры. И хорошо, если Александр Пушкин, или Николай Пирогов, однако, в истории народов бывало разное. Работы П-А. Ришбура, К. Буллы, И. Александрова, Н. Кулешова, Л. Лазарева, С. Шиманского, С. Борисова, И. Мухина красноречиво об этом свидетельствуют.

На экспозиции представленные фотографии открытия памятника Николаю Рубинштейну, памятники Минину и Пожарскому на Красной площади, есть и вождю мирового пролетариата. Ставим, преклоняемся, сносим и снова водружаем очередного кумира. Иногда мы отождествляем себя с известной личностью хотя бы, повторяя его поворот головы или позицию. В памяти народа фотографии сохраняют не только историю, но и город, его архитектуру, поколения и его нравы.

Спасение красоты даже в самые тяжелые моменты существования людей. На выставке представлена работа неизвестного фотографа – 1944 год, Павловск. Женщины в парке ставят на постамент скульптуру, скорее всего, античной богини. Во время Великой Отечественной войны, летом 1941 года, скульптуры Павловска были зарыты в землю на газонах, позже, уже после освобождения Павловского дворца, скульптуры были подняты. Люди спасли красоту, сохранили память, и это был подвиг сотрудников Павловска.

Выставка открыта до 20 августа 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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