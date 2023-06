«Вне поля зрения»: на Южном речном вокзале открылась выставка фотографий Андрея Белкова

До 20 июля в Южном речном вокзале открыта выставка фотографий Андрея Белкова «Вне поля зрения». Проект предлагает зрителю по-новому посмотреть на привычное городское пространство. Яркие и выверенные композиции показаны вне контекста функционала изображенных объектов. Вестибюли и станции метро на фотографиях Андрея Белкова превращаются в идеальные пространства, а окружающие нас каждый день технические объекты — в магические абстракции. Выставка организована Галерей М2, консьерж-бюро LIYA и Департаментом транспорта г. Москвы. Вход свободный.

Андрей Белков. «Nocture2: Forms&Colours» 2023, Москва, Поезд, fujicolour crystal archive paper digital pearl, 80 см

Андрей Белков. «Out of Sight» 2023, Москва, Авиамоторная, fujicolour crystal archive paper digital pearl, 90/72 см

Андрей Белков. «Out of Sight» 2023, Москва, Сретенский бульвар, fujicolour crystal archive paper digital pearl, 90/72 см

Андрей Белков. «Out of Sight» 2023, Москва, Лефортово, fujicolour crystal archive paper digital pearl, 90/72 см

Андрей Белков. «Nocture2: Forms&Colours» 2023, Москва, Кленовый бульвар, fujicolour crystal archive paper digital pearl, 80 см





Андрей Белков. «Nocture2: Forms&Colours» 2023, Москва, Мичуринский проспект, fujicolour crystal archive paper digital pearl, 80 см

«Станции метрополитена являются неотъемлемой частью русской исторической архитектуры, наследием, оставленным нам великими творцами прошлого. Однако меняется и город, и виденье архитекторов, и современный облик вестибюлей метро диктует нам тенденции нового времени! Выставка работ нацелена отразить смену видения и влияние времени на метрополитен, в котором современные станции будут показаны в новом модернистском взгляде в объективе фотографа», — рассказывает арт-продюсер выставки Лия Диянова.

В новом проекте Андрей Белков продолжает фотографическое исследование инфраструктуры города. В центре его внимания — пространства станций метро и технические объекты, которые обычно остаются вне поля зрения — вентиляционные киоски, люки, воздуховоды, генераторы. Используя форму и цвет, добиваясь эффекта неопределенности изображаемого, фотограф находит особую эстетику в привычных конструкциях, меняет отношение зрителя к окружающей его городской среде.

В своих новых работах Андрей Белков показывает, что окружающий нас мир может быть воспринят как серия произведений искусства. Уйдя от фигуративности, фотограф передает выразительность изображаемого.

Горизонтальные и вертикальные линии перронов (Воронцовская, Новаторская, Авиамоторная), геометрия зеркальных переходов (Рижская), плавные полукруглые контуры фрагментов интерьеров (Марьина роща), сочетания приглушенных нежных полутонов (Лефортово) и ярких цветов (Мичуринский проспект, Воронцовская) придают снимку форму абстрактной картины.

На выставке «Вне поля зрения» представлены две новые фотографические серии, условно разделенные автором на «надземную» Nocturne II: Forms & Colors — это кадры объектов, сделанные вблизи и в вестибюлях Московского метрополитена — и «подземную» Out of Sight — архитектурные снимки, на которых запечатлены интерьеры новых станций. Съемки проходили на Большой кольцевой линии (Марьина Роща, Рижская, Авиамоторная, Воронцовская, Новаторская, Мичуринский проспект, Лефортово). В серии Out of Sight переданы геометрические ритмы и индустриальная эстетика оформления БКЛ. Фотографии этой серии отличает графичность и лаконичность композиции. Андрей фотографирует вестибюли станций, когда вокруг нет людей, в результате на снимках пространство становится почти неузнаваемым, превращаясь в умиротворенную картину без шума и суеты.

В фотографиях из серии Nocturne II: Forms & Colors объекты съемки — технические сооружения, связанные с работой станций метро, занимают значительную часть кадра. С помощью минималистичных композиций на темном фоне раскрывается выразительность фактуры и текстуры знакомых нам поездов или вентиляционных киосков.

Андрей Белков родился в 1969 году в Москве. Занимается фотографией с 2005 года. Призер международных конкурсов: PX3 Prix De La Photographie Paris, International Photo Awards, Kent Visuals (UK, 2012), National Russian Photo Contest “Photounion 2011”. Имеет более 20 публикаций в профильных изданиях: The Eye of Photography, Digital Photo, Foto & Video, Vogue Italy, BLUR, Rosphoto, LENSA, ATIQUARIATO, Photographer.ru и др. Участник групповых выставок: «Russia Today» (Kunstcentrum, Zaandam, Нидерланды, 2013), «GRID-2012» (Международная фотографическая биеннале, Apeldoorn, Нидерланды) и др. Работы Андрея выставлялись на крупнейших европейских ярмарках: Paris Photo, Art International Istanbul, Fotofever Paris, MIA, Art Paris. Персональные выставки прошли в московских галереях "Glaz" (2013) и М2 (2022). Фотографии Белкова находятся в частных коллекциях по всему миру. Андрея Белкова представляют галерея М2 (Москва) и швейцарская галерея «De Primi Fine Art».

