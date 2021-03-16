Выставочный проект «Разговор с мастером...» готовится к открытию в честь 150-летия со дня рождения И. Грабаря

С 22 апреля по 11 июня 2021 года по случаю 150-летия со Дня рождения И. Грабаря Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря совместно с Творческим объединением «Мастерская 18» организует выставочный проект под названием «Разговор с мастером...», который пройдет в залах музея «Дом-мастерская Веры Мухиной» (Москва, Пречистенский пер., д. 5А).
В экспозиции будут представлены работы современных авторов, созданные по мотивам работ И. Грабаря, отражающие преемственность и сохранение традиций русского импрессионизма, и вместе с тем демонстрирующие эволюцию художественных приемов, присущих творчеству художника.
Выставка познакомит зрителей с актуальным прочтением известных произведений художника.
Ниже мы публикуем фотографии некоторых работ, которые войдут в выставочную экспозицию:artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.