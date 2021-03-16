Выставочный проект «Разговор с мастером...» готовится к открытию в честь 150-летия со дня рождения И. Грабаря

С 22 апре­ля по 11 июня 2021 года по слу­чаю 150-летия со Дня рож­де­ния И. Гра­ба­ря Все­рос­сий­ский худо­же­ствен­ный науч­но-рестав­ра­ци­он­ный центр име­ни ака­де­ми­ка И.Э. Гра­ба­ря сов­мест­но с Твор­че­ским объ­еди­не­ни­ем «Мастер­ская 18» орга­ни­зу­ет выста­воч­ный про­ект под назва­ни­ем «Раз­го­вор с масте­ром...», кото­рый прой­дет в залах музея «Дом-мастер­ская Веры Мухи­ной» (Москва, Пре­чи­стен­ский пер., д. 5А).

В экс­по­зи­ции будут пред­став­ле­ны рабо­ты совре­мен­ных авто­ров, создан­ные по моти­вам работ И. Гра­ба­ря, отра­жа­ю­щие пре­ем­ствен­ность и сохра­не­ние тра­ди­ций рус­ско­го импрес­си­о­низ­ма, и вме­сте с тем демон­стри­ру­ю­щие эво­лю­цию худо­же­ствен­ных при­е­мов, при­су­щих твор­че­ству художника.

Выстав­ка позна­ко­мит зри­те­лей с акту­аль­ным про­чте­ни­ем извест­ных про­из­ве­де­ний художника.

Ниже мы пуб­ли­ку­ем фото­гра­фии неко­то­рых работ, кото­рые вой­дут в выста­воч­ную экспозицию:

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