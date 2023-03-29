Выставка Нади Пантюлиной. «Почему я человек» открывается в Центре Гиляровского

30 марта в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, начнет работу выставка Нади Пантюлиной. «Почему я человек» — это выставка-размышление, интеллектуальная игра, путешествие в себя и автоэтнография. Проект организован Государственным биологическим музеем имени К. А. Тимирязева и Музеем Москвы при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.

За большими музейными темами, вроде исторического наследия, технологий, промышленности и биологической эволюции могут потеряться опыт и ощущения отдельного человека. И у посетителей, пришедших в экспозицию в ее классическом понимании, не всегда получается соединить полученные знания со своей жизнью. «Почему я человек» в корне меняет такой подход и представляет экспозицию о человеке с точки зрения его повседневного восприятия окружающего мира и внутренних переживаний. Это выставка о человеке и для человека, это история о современных людях, их ощущениях и отношениях друг с другом — о чувствах, ошибках, выборе, сомнениях, доверии и непонимании.

Посетители смогут открыть в себе родственные связи длиной в миллионы лет и получить знания, которые помогут понять свое и чужое поведение. В экспозиции соединится понимание природы человеческого тела и души.

Выставка предлагает собственный язык для описания и обсуждения стремительно меняющегося мира, где самым важным навыком становится возможность договариваться с непохожими.

Экспозиция состоит из девяти разделов: «Мир», «Среда», «Границы», «Индивидуальность», «Связи», «Ценность», «Безопасность», «Понимание», «Будущее». Каждый из них сложен из самых разных предметов, которые были созданы, собраны и сохранены людьми, и сконструирован таким образом, чтобы помочь увидеть неожиданные связи на пути эволюции человека и проследить за собственными ощущениями. Тексты к выставке помогут детально рассмотреть каждый музейный предмет в тесной связи с человеческими чувствами и историческими событиями и унести его в памяти.

Автор проекта — Надежда Пантюлина, старший научный сотрудник Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела «Интерцентр» МВШСЭН, ведущий эксперт Центра исследований культурного наследия Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Автор и куратор передвижной выставки Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева «Засушенному — верить».

Проект выполнен на грант Благотворительного фонда Владимира Потанина конкурса «Музей 4.0» программы «Музей без границ» в номинации «Новые вызовы».

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