Музей военной формы Российского Военно-Исторического общества открывает Детский музей

Впервые в Москве появляется музейное интерактивное пространство, которое в доступной и увлекательной форме расскажет ребенку любого возраста об истории военного мундира.

«Детский музей» состоит из интерактивных модулей, каждый из которых помогает погрузиться в одну из тем военной истории. В модуле «На суше, на море и в воздухе…» можно посмотреть в перископ, взять в руки штурвал самолета, узнать, как выглядели моряки Флота Петра Великого. В модуле «Защитники крепости» посетителей ждет анимированный аттракцион, созданный с помощью зоотропа.

Маленькие посетители Музея научатся разбираться в воинских званиях и приветствиях, вязать морские узлы, познакомятся с Азбукой военной формы, узнают о воинах мира, которые жили и защищали свои страны в разных концах Земли в разные исторические эпохи. А еще в музее есть небольшой кинозал, в котором можно, сидя на подушках, посмотреть фильм «Сказ о русском воине», созданный с помощью песочной анимации.

Все эти и множество других интерактивных игр и экспонатов ждут посетителей Детского музея военной формы, в ярком уютном пространстве которого будет интересно как самым юным знатокам военной истории, так и их родителям, бабушкам и дедушкам.

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