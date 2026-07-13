«Выступление Сталина»: утраченный шедевр Герасимова займёт место в «ВДНХ ЭКСПО»

Монументальное полотно, которое считали безвозвратно утерянным более полувека, вскоре снова увидят зрители. Картина «Выступление И.В. Сталина на заседании II Всесоюзного съезда колхозников-ударников» (1953 г.) авторского коллектива под руководством народного художника СССР Александра Герасимова станет одним из центральных экспонатов нового конгрессно-выставочного центра «ВДНХ ЭКСПО». Полотно разместят в соединительной пешеходной галерее КВЦ — флагманской площадки, которая сможет принимать более 200 крупных мероприятий ежегодно.

Размеры картины впечатляют: 6,75 на 11 метров, общая площадь — 74,25 кв. м. Это ставит её в десятку самых больших живописных работ в мире. Для сравнения: она почти вдвое превосходит знаменитое «Явление Христа народу» Александра Иванова (40,5 кв. м) и более чем в 2,5 раза — «Последний день Помпеи» Карла Брюллова (29,68 кв. м).

История создания полотна неразрывно связана с ВДНХ. Именно на II Всесоюзном съезде колхозников (февраль 1935 года) делегаты обратились к Сталину с инициативой организовать Всесоюзную сельскохозяйственную выставку — прообраз нынешней ВДНХ. Хотя документальных подтверждений визита вождя на Выставку нет, Герасимов создал для неё этот монументальный портрет с каноническим изображением Сталина в окружении делегатов. Над картиной также трудились Г. Горелов, Н. Денисовский, Н. Дрючин, Р. Зенькова и А. Папикян.

Судьба шедевра оказалась драматичной. В сентябре 2014 года его обнаружили в цокольном этаже павильона № 1 «Центральный» — свёрнутым на вал и в аварийном состоянии. Государственный научно-исследовательский институт реставрации разработал уникальную методику спасения. Уже проведены очистка поверхности и укрепление красочного слоя, сейчас идёт основной этап — восстановление утрат и возвращение полотну первозданного облика. Для картины изготовят специальный подрамник с механизмом натяжения. Завершить реставрацию планируют в 2026 году — как раз к открытию «ВДНХ ЭКСПО».

Кстати, на ВДНХ уже можно увидеть другую работу Герасимова. В купольном зале павильона № 1 «Центральный» после реставрации выставлено монументальное панно «Советский народ имеет право на образование (Студенты у нового здания МГУ)» (1954 г.). Оно было возвращено на историческое место — в арку напротив входа в зал.

Фото: прсесс-служба ВДНХ