От живописи до скульптуры: Ульяновск празднует 90 лет в искусстве

Совсем скоро в Галерее Союза художников России стартует масштабная экспозиция «Единое полотно. Ульяновск – 90 лет искусства». Название выбрано не случайно: оно одновременно отсылает и к собранию живописных работ, и к образу культурного пространства, где каждый автор — важный штрих в общей картине. Более 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства представят ульяновские мастера, отмечая юбилей регионального отделения СХ России.

Особую ценность выставке придаёт участие признанных художников, чьи имена уже стали брендом ульяновского искусства. Среди них — народный художник России А. Егуткин, заслуженные художники России С. Слесарский и В. Горшунов, заслуженный художник Республики Татарстан И. Нуртдинов, лауреаты Международной премии им. А. Пластова — Н. Паймушкин и Н. Маврин, почётные члены РАХ А. Обвинцев и Н. Антонов. Эти авторы составляют «ядро» художественной традиции, несут её устойчивые ценности и задают высокий профессиональный уровень, во многом сформировавший лицо региональной школы.

Отдельный раздел выставки посвящён ДПИ, которое представлено работами А. Вилковой, И. Мерзликиной и других авторов. Их произведения — не просто предметы быта, а продуманные художественные высказывания. Мастера вводят искусство в повседневную жизнь, делая его осязаемым и функциональным, но при этом сохраняя эстетическую ценность и авторский почерк.

Скульптурный блок объединил работы О. Клюева, Е. Усерднова, Д.Г. Потапова, В. Неустроева, И. Фролова и других мастеров. Их произведения актуализируют фундаментальные вопросы скульптурного языка — взаимодействие формы, материала и окружающего пространства. Каждая работа здесь не просто объект, а диалог с архитектурой и зрителем, поднимающий искусство на уровень философского осмысления.

Для посетителя эта экспозиция — уникальный шанс увидеть, как складывается художественная идентичность целого региона, как личные творческие поиски переплетаются в общее «полотно» культуры. Во время работы выставки, Ульяновск откроется зрителю с новой, художественной стороны.