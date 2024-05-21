На IV Московской Неделе Интерьера и Дизайна выбрали лучший чайный сервиз

Участникам предлагалось разработать сервиз из пяти предметов – чашка, блюдце, заварочный чайник, сахарница, молочник. Единственное условие – дизайн посуды должен был быть вдохновлен городом Москвой.

За звание лучшего сервиза соревновались 15 участников. Победителем стал Виктор Кобец, студент Британской Высшей Школы Дизайна – его проект смог передать красоту и уникальность Москвы через утонченный и минималистичный дизайн.

«При создании дизайна я вдохновлялся дуэтом богатой московской архитектуры и технологических достижений города. Основополагающими объектами концепта стали формы башен Эволюция, Федерация и Меркурий, но я не мог не отметить и развитую транспортную систему Москвы. При проливании чайного напитка рельеф подкрашивается, что позволяет из неуклюжего пятна получить эстетичную карту одного из современных объектов транспортной инфраструктуры Москвы».

Дизайн-проект победителя был представлен на IV Московской Неделе Интерьера и Дизайна в ЦВЗ «Манеж».