III Международный фестиваль театров теней ShadowFest состоится в Московском детском театре теней

С 11 по 14 ноября 2021 года в Московском детском театре теней пройдёт III Международный фестиваль театров теней ShadowFest. Это единственный в России смотр, посвященный древнему и оригинальному жанру теневого театра.

Он зародился в странах Азии более 2000 лет назад как ритуальное религиозное действо, а сегодня стал одой из ветвей современного визуального театра, сочетая традиционные приёмы и новейшие технологии. Задача фестиваля – познакомить зрителей со всем многообразием этого необычного вида искусства, способного удивить и детей, и взрослых.

Фестиваль ShadowFest проводится с 2018 года, и за это время в нём приняли участие театры Финляндии, Польши, Италии, Испании, Великобритании, Турции и России. Третий фестиваль должен был состояться в ноябре 2020 года, но был перенесён из-за пандемии. В этом году, несмотря на сохранившиеся ограничения, 50% заполняемость зала и QR-коды, фестиваль всё же состоится и даже сохранит свой международный статус.

В программе 2021 года примут участие пять коллективов:

Театр Shadow and Clouds из Македонии с пластическим теневым спектаклем «Алиса и чудеса» по мотивам произведений Льюиса Кэрролла;

Мурманский областной театр кукол со спектаклем «Дюймовочка» в постановке команды из Санкт-Петербурга, сделанной в технике «чёрного кабинета»;

Фольклорный театр «Учёный медведь» с кукольной теневой сказкой «Волшебное зеркало», в которой звучат редкие старинные инструменты;

Авторский Театр Артёма Четверикова из Москвы с мультимедийным спектаклем «Щелкунчик. Начало», где теневой театр сочетается с театром предмета и анимацией;

Московский детский театр теней со своей последней премьерой «Так и не написанная история», приуроченной к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского.

Подробности и расписание на сайте: https://shadowfest.ru .

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