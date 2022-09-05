XOVP представила проект Russian Plates: новая технология позволяет осуществлять съемку фонов 360

В московском съемочном павильоне XOVP состоялась интерактивная презентация проекта Russian Plates. Технология позволяет осуществлять съемку фонов 360 на риг из камер Red Komodo для последующей съемки проездов автомобилей на LED-экранах и/или с использованием хромакея. Маленький и стильный, разработанный специально для съемок новый Roadster 360 (одна из флагманских разработок Russian Plates) успел уже пополнить банк фонов, отсняв самые популярные для кинопроизводителей улицы Москвы и ближайшего Подмосковья. Съемка осуществляется без дополнительного согласования с ЦОДД и ГАИ, так как Roadster по своей сути является обыкновенным легковым автомобилем – рядовым участником дорожного движения.

В рамках презентации создатели проекта: — Кириллин Николай — owner Kirillin Camera Rental, Томшин Владимир — технический директор Kirillin Camera Rental, Мусаев Ростислав — продюсер XOVP, Королев Константин — арт-директор XOVP и Таиров Павел — технологический директор XOVP, не только презентовали и рассказали о технических особенностях нового Roadster 360, но и поделились своим опытом в съемках фонов (плэйтов) для последующей съемки на LED-экранах и/или с использованием хромакея, осветили особенности сшивки фонов, а также в интерактивном формате продемонстрировали применение технологии Virtual Production в съемках проездов автомобилей.

Презентация состоялась в интерактивном формате на специально застроенном сетапе из LED –экранов. Участники – ведущие режиссеры, операторы и продюсеры российского кинопроизводства, имели возможность принять участие в съемках, взять в руки камеру и оценить технологию в действии.

Художественная свобода творческой команды при применении технологии Russian Plates характеризуется полным контролем за погодой и временем суток, за безопасностью актеров и реализацией сложных трюков, а также контролем за бликами и отражениями. Разработки Russian Plates существенно оптимизирует процесс постпродакшена, например, дают возможность работать с цветом изображения во время съемки, в реальном времени, не покидая съемочный павильон.

«Нет общего подхода, к каждой съемке мы подходим индивидуально. Зачастую задачи заставляют нас разрабатывать новую методологию, особым образом миксовать технику и технологии, чтобы получить то, что требуется», — комментирует Николай Кириллин. «Очень часто мы сталкиваемся с задачей – летом нужно снять зиму, зимой нужно снять лето. На данный момент мы пополняем большую базу фонов, чтобы можно было в любое время суток и в любое время года получить необходимый результат здесь и сейчас. Это очень важно и дает большую перспективу для съемочной команды», — добавляет Ростислав Мусаев.

В рамках сессии вопрос-ответ, которая состоялась в рамках презентации, были подняты вопросы калькуляции стоимости съемок с применением технологии Russian Plates. «Мы непрерывно работаем над тем, чтобы оптимизировать затраты кинопроизводителей: придумываем новые схемы застройки экранов, обсуждаем те меры, которые снизят затраты без потери качества. Зачастую – идем на обсуждение стоимости понимая, что именно эта задача нам интересна и с точки зрения «прокачки» и развития технологии» — отвечает Ростислав Мусаев. Представителей из регионов, безусловно, интересовали вопросы тиражирования и распространения технологий за пределы столицы. «С помощью Roadster 360 мы планируем в ближайшее время пополнить банк фонов центральными локациями основных городов России. Команда готова выезжать под определенные задачи в регионы и ведет активную работу по распространению технологии, так как ясно понимаем, что за технологией виртуального продакшена – будущее» – прокомментировал Павел Таиров.

Технология Russian Plates была применена при съемах сцена в картинах:

«Воздух» (художественный фильм Алексея Германа младшего) – производство кинокомпаний «Metrafilms» и «Амедиа Продакшн».

«Люся» (сериал 2022 г.) – производство Good Story Media. »И снова здравствуйте» (сериал 2021, сейчас ведутся съемки нового сезона) – производство IVI и МЕДИАСЛОВО.

«Слон» (картина на 90% снята используя технологии Russian Plates, премьера запланирована на 2022 год) – производство К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян.

«Контейнер — 2» (сериал 2022) — производство START.

«Съемка проездов на экранах давала нам больше возможностей для различных кадров, мы не были привязаны ни к какой локации», — поделился продюсер фильма «Слон» Илья Шувалов. «LED – экраны, в свою очередь, дают возможность снять много кадров, которые невозможно/нереально снять на натуре, на платформе. А уж если решите снимать кино в тачке – то нужно снимать только на экранах».

Фото – PR XOVP

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