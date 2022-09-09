Стартовали съёмки нового сезона иронического детектива PREMIER «На страже пляжа»

В Геленджике стартовали съёмки второго сезона иронического детективного сериала «На страже пляжа» о бывшем эксперте-криминалисте, попавшем в программу защиты свидетелей.

Началось производство нового сезона самого летнего детектива, рассказывающего зрителю о гениальном криминалисте из Москвы, который помогает «южной» полиции раскрывать запутанные преступления.

Денис Дубов снова невольно оказывается в центре событий: ему предстоит спасти напарницу Диану из лап хитроумного похитителя. Дубов по-прежнему неровно дышит к Диане. И, кажется, что после триумфального спасения, сердце красавицы должно растаять. Но ситуация осложняется тем, что в город приезжает бывший молодой человек Дианы. В ходе сезона Дубова ждут новые знакомства, множество приключений и передряг, из которых снова придётся выпутываться. А в финале Дубова попросят явиться в Москву раньше времени и дать показания против банды черных риелторов.

«Запуск второго сезона — это подарок для будущих поклонников сериала. Это будет что-то новое, лучшее, потрясающее. Мы очень стараемся, чтобы зрителям понравилось», — говорит режиссер Акаки Сахелашвили.

В главных ролях: Антон Филипенко, Екатерина Ковальчук, Артем Гайдуков, Сергей Дьяков, Кирилл Козаков. Режиссёр: Акаки Сахелашвили.

Первый сезон сериала доступен в онлайн-кинотеатре Premier и эфире телеканала ТНТ.

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