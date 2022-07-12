В столице определили победителей конкурса экскурсионных маршрутов «Покажи Москву!»

В столице состоялась церемония награждения победителей онлайн-конкурса туристических маршрутов «Покажи Москву!», сообщила заммэра Наталья Сергунина. В нем участвовали как профессиональные гиды, так и любители. Авторам 17 самых интересных идей для прогулок по городу вручили памятные дипломы и подарки. С лучшими экскурсиями все желающие могут ознакомиться на сайте проекта.

«Участники конкурса составили больше 300 пеших и велосипедных маршрутов по разным районам, улицам и знаковым местам Москвы. Им было предложено ориентироваться на несколько основных тем: гастрономия, литература, фильмы, спорт и экология. При этом каждый мог выбрать свой вариант и рассказать об интересных городских локациях. Победителей определяли пользователи проекта “Активный гражданин” и экспертное жюри», — сказала Наталья Сергунина.

На первом этапе конкурса специалисты отобрали 10 заявок и представили их на открытом онлайн-голосовании в проекте «Активный гражданин». Из них горожане определили пять первых лауреатов, свое мнение выразили более 180 тысяч человек. Лучшими были признаны маршруты «Москва научная», «Литературный трамвайчик», «Бегом вокруг Садового кольца», «Рукотворная природа Москвы» и «Зеленое кольцо Москвы». На этих экскурсиях можно узнать интересные факты об истории столицы, исследовательских и образовательных учреждениях, прогуляться по местам, связанным с произведениями великих русских писателей, зеленым зонам, набережным и паркам.

Еще 12 победителей выбрало жюри. В него вошли лауреаты конкурса прошлых лет, представители туриндустрии и органов власти. Они оценивали оригинальность идей, новизну и удобство маршрутов с точки зрения передвижения. Одной из экскурсий, которую отметили эксперты, стала прогулка по инновационному центру «Сколково». Она предлагает туристам познакомиться с его инфраструктурой.

На маршруте «Коммунарка беговая» можно посмотреть на новый район Москвы во время легкой пробежки. Разным уголкам столицы, например, еще посвящены прогулки от бывшего аэродрома Тушино до отреставрированного несколько лет назад Северного речного вокзала, по Зеленограду и другим частям города. Среди победителей есть и авторы исторических экскурсий, которые проложили маршруты по местам, связанным с жизнью государей Алексея Михайловича и Петра I, историей любви Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, архитектурой разных эпох.

Торжественная церемония награждения прошла в здании старинной усадьбы Замятина-Третьякова. Все лауреаты получили памятные дипломы, подарки и сертификаты на посещение Московской канатной дороги. Победителям онлайн-голосования также вручили специальные призы от проекта «Активный гражданин».

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