Поддержим таланты!

Дети — цветы жизни! Но чтобы они расцветали, нужен правильный уход за ними. Сегодня молодое поколение поддерживают на государственном уровне. О детях не только говорят, для них делают!

Зная, что можно опереться на крепкое плечо взрослого, каждый ребёнок не боится создавать и ошибаться, выбирать свой путь и проявлять себя.

Сейчас общественные деятели открыты к диалогу с подрастающим поколением, активно общаются с подростками и откликаются на их инициативу. Они хотят вместе с ними формировать благоприятную среду.

1 июня в живописной усадьбе «Гребнево» проведут встречу и поздравят с Международным днём защиты детей Елена Николаева — депутат Московской городской Думы, руководитель постоянного депутатского объединения «Моя Москва», Андрей Ковалёв — лидер Общероссийского движения предпринимателей, владелец группы компаний «Экоофис» и усадьбы «Гребнёво» Мерине Меликян — член Совета предпринимателей г. Москвы, основатель компании «Юный Артист». Все специальные гости всегда открыты к сотрудничеству с молодежью и рады интересным предложениям с их стороны.

В рамках праздника пройдут мастер-классы по действующим механизмам образовательного процесса и воспитанию поколения Альфа. Анна Гелецкая и Эльвира Лукашина представят самые актуальные методики в работе с детьми, расскажут, как грамотно привить ребёнку любовь к обучению и не нарушить его психическое здоровье.

Украсит мероприятие концерт от продюсерского центра «Юный Артист». В Международный день защиты детей в старинной усадьбе с фантастическим видом музыкальные номера и отличное настроение подарят: Corinna — финалистка телепроекта «Новая Звезда», исполнительница главной роли мюзикла «Счастье», Данил Большаков — участник телепроекта «Голос.Дети», финалист шоу-проекта «Академия талантов Игоря крутого», победитель международного вокального конкурса муз.критика Сергея Соседова «STAGE», Анна Якубук — участница национального отбора «Детского Евровидения», участница проектов «Битва Талантов» и «Музыкальная Интуиция», ARS — студент училища им. Гнесиных, финалист и победитель международных конкурсов, блогер, ANSY — студентка училища им. Гнесиных, музыкальный исполнитель, актриса и модель, ELISTASTE — студентка училища им. Гнесиных, музыкальный исполнитель, участники мюзикла «Счастье»: Лев Михеев, Александр Решетов, Мария Решетова, Елизавета Ларина, Варвара Гусева, Арсений Сырвачев, Карина Айвазова, Кнарик Мелконян. Сюрпризом вечера станет совместное выступление Corinna и Елены Николаевой. Они подарят всем гостям душевную песню «Эхо любви». Андрей Ковалёв также порадует мелодичным исполнением песен собственного сочинения.

Приглашаем в дружелюбной атмосфере отметить День защиты детей и зарядиться отличным настроением!

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