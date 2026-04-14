1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»!

«Я – любовь»: БАКАШИН и АМАРИЯ сыграли Пробуждающий КОНЦЕРТ2 в Omega Rooftop

Бакашин и Амария
Поэт и музыкант Алексей Бакашин и мультижанровая Амария выступили двумя составами с рок-программой на крыше «Цветного» в первое воскресенье апреля. Электричество на полных барабанных установках сопровождалось уникальными видеограундами, дополнявшими смысл музыкально-поэтического высказывания.

АМАРИЯ – Доктор Беда
В отбор для концерта вошли песни Амарии из альбомов «Когда» и «Воин света» («Цугцванг», «Молчу», «Доктор Беда», «Я верю своему Отцу», «Белый Царь»), бескомпромиссные песни Бакашина «Инстинкт», «Люди», поражающие искренностью — «Электричество», «Солнце», «Я любовь», философские — «Сталкер» и «Колокол» — последняя была выбрана музыкантами для дуэта.

зрители
Амария: «Для меня как автора проекта КОНЦЕРТ2 самым важным остается возможность создания особой атмосферы, когда присутствующие, все мы, выходим из рутины повседневности, погружаясь в предложенное, продуманное повествование, без реплик между песнями. Это напоминает киносеанс. Премьера была летом: группа АМАРИЯ выступила с Квартетом Натальи Рощиной, первый КОНЦЕРТ2 назывался «19 короткометражек о любви» — проникновенное название полностью соответствует посылу той программы.

КОНЦЕРТ2 с Квартетом ROSHINA в Blanc
Второй – Согревающий – мы сыграли в самой середине зимы с Анатолием Мошковичем и, судя по отзывам, он согревает до сих пор. Красок в событие добавила художник Анэт Шульженко, создавшая целую серию картин для нашего вечера.

КОНЦЕРТ2: МОШКОВИЧ и АМАРИЯ – FAKTURA1913
Третий, что состоялся в Цветном, мне хотелось сделать именно с Бакашиным, которого я считаю большим поэтом и уникумом: его тексты и песни отличает стойкая непохожесть. Это событие стало настоящим вызовом и одновременно радостью для меня: пришлось расчехлить из архива те песни, исполнять которые без хорошего повода я не приучена.

Алексей Бакашин
Дополнительной мотивацией стали наши с Алексеем подряд дни рождения: 3 и 4 апреля и, конечно, Вербное Воскресение, когда смысл таких песен, как «Воин света», «Белый Царь» и бакашинских «Люди», «Я любовь», раскрывается в полноте.

Этим концертом мы отметили и 10-летие группы АМАРИЯ, созданной прекрасным музыкантом и аранжировщиком Евгением Крючковым.

Евгений Крючков
За знакомство с поэтом и музыкантом Алексеем Бакашиным и за многое другое я продолжаю благодарить Агентство «Кушнир продакшн» и лично Александра Кушнира. Слова благодарности постоянному особому гостю наших концертов, известному юристу и общественному деятелю Александру Хаминскому, который в своем выступлении очень точно определил суть КОНЦЕРТА2: это 2.0 – как возврат к традициям искренних творческих и дружеских встреч, без игры: от сердца к сердцу.

Александр Хаминский с супругой Светланой
КОНЦЕРТ2 – принципиально некоммерческий проект. Меняя локации и не поднимая цену билетов, мы фиксируем каждое выступление с мастером Александром Чудопаловым и его съемочной группой для того, чтобы делиться глубокими и добрыми смыслами, и для истории. Мы создаем праздник. И привлекаем к участию настоящих, талантливых, дельных людей, которые творят каждое событие для думающей, чувствующей, живой аудитории. Это безусловно относится к гостям и партнерам наших мероприятий».

Елена Ищеева, Филипп Ильин-Адаев и команда ВЕТЛУГИ
Партнером КОНЦЕРТА2 вновь выступил Ветлужский завод минеральных вод Филиппа Ильина-Адаева и Елены Ищеевой. На вечере присутствовала команда ключевых сотрудников завода, расположенного в заповедном, экологически чистом крае Нижегородской области. Двести участников события смогли вдоволь насладиться уникальной природной минеральной водой ВЕТЛУГА, славящейся своим высоким качеством и вкусом.

Вера Сиротина и Алла Комиссарова (La Princesse Choco)
Партнером КОНЦЕРТА2 традиционно выступило шоколадное ателье La Princesse Choco Аллы Комиссаровой. На приветственном коктейле гостям было предложено ассорти конфет ручной работы с неповторимыми начинками. Особые подарки из новой Пасхальной коллекции получили именинники: три зрителя присутствовали на концерте в свой день рождения!

Художник Дарья Чернышева
Творческим партнером 5 апреля выступила художник-график Дарья Чернышева (Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова). Вернисаж ее работ прошел на веранде Omega Rooftop до начала концерта. Дарья рассказала собравшимся о тайнах некоторых графических техник и в считанные минуты создала на месте мини-линогравюру «№2», как отсылку к названию события – «КОНЦЕРТ2».

Работа-посвящение Дарьи Чернышевой к песне Бакашина Колокол
Кульминацией вернисажа художника стало открытие работы, специально написанной Дарьей Чернышевой для концерта БАКАШИН/АМАРИЯ – ее художественное прочтение песни «Колокол», ставшей через пару часов и кульминацией музыкальной программы артистов на сцене.

БАКАШИН - Люди
Фото: пресс-служба АМАРИЯ

