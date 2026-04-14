«Геликон» отметил День рождения с космическим размахом!

12 апреля «Геликон-опера» встретил свой 36-й День рождения грандиозным гала-концертом «Геликону» — 36! И это — космос!». Праздничная серия продлится до 15 апреля.

В «Геликоне» день рождения театра принято отмечать ярко, смело и оригинально! Вот и в этот раз геликоновцы постарались на славу — в Атриуме «Шаляпин» гостей встречало необыкновенное панно с изображением первого космонавта мира Юрия Гагарина, на втором этаже в историческом Фойе С. Зимина разместилась эксклюзивная выставка «Берег бессмертия» с работами художников-космистов, а все пространство театра было украшено необычными скульптурами-инсталляциями известного дизайнера Саши Фроловой.

В зале «Стравинский» гостей театра ждало фееричное действие — на сцене солисты и артисты хора устроили настоящее путешествие по космической галактике, пригласив зрителей в музыкальное путешествие. Оригинальные костюмы, программа, составленная из любимых хитов, фантастические видеопроекции и завораживающая световая партитура создали особую атмосферу и вызвали бурный восторг всего зала. Сюрпризом стало поздравление от доблестных космонавтов прямо из космоса — с борта Международной космической станции (МКС)! Геликоновцев тепло поздравили с Днем рождения космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Андрей Федяев.

Концерт «Геликону — 36! И это — космос!» вели Ксения Лисанская и Константин Бржинский, а главными героями были геликоновцы, которые создали настоящий праздник для всех, кто пришел в гости. На сцене зала «Стравинский» блистали Александра Соколова, Алексей Дедов, Сергей Абабкин, Шота Чибиров, Галина Барош, Инна Звеняцкая, Александра Ковалевич, Юлия Никанорова, Ирина Окнина, Ольга Щеглова, Марина Карпеченко, Светлана Создателева, Даниил Гаркунов, Константин Бржинский, Станислав Швец, Юлия Щербакова, Анна Гречишкина, Юлия Ситникова, Валентина Правдина, Елена Михайленко, Лидия Светозарова, артисты хора, артисты балета и юный певец Степан Фесенко. За пультом симфонического оркестра театра феерию космического путешествия создавал маэстро Валерий Кирьянов.

Искренние аплодисменты зрителей стали наградой артистам и создателям этого великолепного действа — Президенту театра Дмитрию Бертману, художественному руководителю Илье Ильину, хореографу Эдвальду Смирнову, дирижеру Валерию Кирьянову, художнику-постановщику Ростиславу Протасову, художнику по костюмам Саше Фроловой, видео художнику Александру Андронову, художнику по свету Денису Енюкову, сценаристу Марине Скалкиной.

В этот особенный день почетными гостями театра стали прославленные космонавты Олег Германович Артемьев и Виктор Васильевич Заболоцкий.

А впереди публику «Геликона» ждут новые яркие события – о них театр отныне будет сообщать в свой день рождения. Театр возобновляет гастрольную деятельность и в завершение 36-го сезона отправляется в Турцию.

17 и 18 июля 2026 года наша труппа выступит на самой престижной открытой площадке Стамбула – Harbiye Cemil Topuzlu Acikhava Tiyatrosu. В рамках исторического визита зрителям будет представлен шедевр оперной классики – опера Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй» в постановке Дмитрия Бертмана. Стамбульская премьера обещает стать настоящим событием в культурной жизни города. Выбор площадки Harbiye, известной своей уникальной акустикой и атмосферой под открытым небом, подчеркивает особый статус этих вечеров. «Это первые гастроли театра в Турции, и мы испытываем огромную радость и волнение перед встречей со стамбульской публикой, — отметил художественный руководитель театра Илья Ильин.

– Мы очень надеемся, что наш визит положит начало долгому и плодотворному сотрудничеству с турецкими партнерами. Уверен, что универсальный язык музыки Джакомо Пуччини, гениальная режиссура Дмитрия Бертмана и искренность нашей труппы найдут живой отклик в сердцах стамбульцев и гостей города».

Первыми гастролями 37-го сезона станет грандиозное турне в Таиланд. С 5 по 11 октября 2026 года «Геликон» примет участие в 28-м Международном фестивале музыки и танца (Bangkok’s International Festival of Dance & Music) в Бангкоке. Этот фестиваль по праву считается крупнейшим и самым влиятельным в регионе, ежегодно собирая звезд мировой классики. Для «Геликон-оперы» нынешний визит не дебют, а продолжение многолетних творческих отношений. Театр уже был многократным участником фестиваля и неизменно с огромным успехом представлял российское оперное искусство на таиландской земле. В этот раз гости фестиваля увидят две жемчужины геликоновского репертуара — «Травиату» Дж. Верди и «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини. Выступление пройдет с участием симфонического оркестра, хора и ведущих солистов театра на главной сцене Бангкока — в Культурном центре Таиланда (Thailand Cultural Centre). Участие в фестивале такого уровня не только подтверждает высокий международный статус «Геликон-оперы», но и укрепляет культурные мосты между Россией и Таиландом. Для таиландской публики и многочисленных гостей фестиваля из стран Азии — это редкая возможность услышать живое звучание русского оперного стиля в интерпретации одного из самых смелых и новаторских театров Москвы.

37-й сезон стартует 18 августа — в этот день геликоновцы встретятся на сборе труппы, а уже 20 августа откроют сезон серией показов премьерного спектакля «Князь Игорь» А.П. Бородина в постановке Дмитрия Бертмана.

Сентябрь ознаменуется масштабным фестивалем, посвященным 120-летию со дня рождения выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича. С 22 по 27 сентября «Геликон» проводит фестиваль «Шостакович вместо сумбура». В программу форума войдут знаковые произведения композитора, а участвовать в ней будут знаменитые оркестры и исполнители — Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского во главе с маэстро Арсентием Ткаченко, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством народного артиста России Юрия Башмета, Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова под руководством Геннадия Дмитряка, Московский театр кукол, народный артист России Владимир Понькин, народная артистка России Наталья Загоринская, заслуженная артистка России Екатерина Мечетина, лауреат международных конкурсов Андрей Коробейников, ведущие солисты, артисты хора и симфонический оркестр театра «Геликон-опера» под руководством главного дирижера Валерия Кирьянова.

Одним из важнейших событий фестиваля станет премьера спектакля «Шостакович-сказки» в Белоколонном зале княгини Шаховской, которая объединит два сочинения Д.Д. Шостаковича для детей — «Сказку о глупом мышонке» и «Сказку о попе и работнике его Балде». Вместе с геликоновцами в постановке будут задействованы артисты Московского театра кукол.

Завершится фестиваль «Шостакович вместо сумбура» показом знаменитой оперы «Леди Макбет Мценского уезда» в постановке Дмитрия Бертмана.

Главная премьера осени — спектакль «Норма» В. Беллини в постановке народного артиста России Дмитрия Бертмана. Дирижер-постановщик — Фабио Мастранджело (Италия), художник-постановщик — Хартмут Шоргхофер (Австрия), Премьерная серия пройдет с 25 по 29 ноября 2026 года в зале «Стравинский».

Еще одна премьера состоится в последний день 2026-го года — 31 декабря. Это будет эксклюзивное музыкальное представление, посвященное встрече Нового года — «Новогодний бал княгини Шаховской». Режиссер премьерного спектакля — заслуженный работник культуры России Илья Ильин, дирижер — лауреат Премии «Золотая маска» Валерий Кирьянов.

В репертуарной афише первой половины 37-го сезона зрителей также ждут встречи с любимыми спектаклями: в зале «Стравинский» состоятся показы «Сельской чести» П. Масканьи, «Богемы» Дж. Пуччини, «Турандот» Дж. Пуччини, «Сказок Гофмана» Ж. Оффенбаха, «Волшебной флейты» В.А. Моцарта, «Аиды» Дж. Верди, «Паяцев» Р. Леонкавалло, «Евгения Онегина» П.И. Чайковского, «Травиаты» Дж. Верди, «Тоски» Дж. Пуччини, «Кармен» Ж. Бизе, а в Белоколонном зале княгини Шаховской — «Острова Тюлипатана» Ж. Оффенбаха, «Кофейной кантаты» И.С. Баха, «Алеко» С.В. Рахманинова, «Маддалены» С.С. Прокофьева, «Ключа на мостовой» Ж. Оффенбаха, «Летучей мыши» И. Штрауса.

В этом году легендарной геликоновской «Кармен» исполняется 30 лет! 30 лет эта постановка Дмитрия Бертмана, жгучая и мятежная, как ее главная героиня, будоражит Москву, притягивает в театр поклонников оперы и неизменно вызывает бурные аплодисменты! Ее премьера состоялась 20 декабря 1996 года, и с тех пор спектакль неизменно собирает аншлаги и бурные аплодисменты. Зрители полюбили «Кармен» за ее мятежный дух, дерзость, накал страстей и, конечно, бесконечно красивую музыку! 30-летию премьеры «Кармен» в «Геликоне» посвящается декабрьская серия спектакля.

Публику также порадуют новые программы в проектах #jazzкафе, «Гостиная Людмилы Жумаевой», а в канун новогодних праздников в зале «Стравинский» пройдет серия традиционных Рождественских балов.

В первые дни новогодних каникул юные театралы и их родители познакомятся с героями сказочного новогоднего спектакля «Новый год в Лукоморье».

В продолжение рождественских каникул в январе зрителей будет радовать чудесная опера П.И. Чайковского «Черевички».

