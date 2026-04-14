Валерию Гергиеву вручили статуэтку премии BRAVO (БРАВО)

За два дня до главного события VIII Международной профессиональной музыкальной премии BRAVO, которое состоится 14 апреля, произошло значимое вручение. Организаторы премии лично преподнесли статуэтку в категории «Концертная театральная площадка года». Награда была вручена генеральному директору Большого театра, знаменитому российскому дирижеру Валерию Гергиеву. Эта торжественная церемония состоялась в стенах Большого театра, который в этом году отмечает знаменательную дату — 250-летие.

Несмотря на плотно расписанный график Валерия Гергиева, исключающий возможность его присутствия на церемонии 14 апреля из-за его дирижирования симфоническим оркестром на другой площадке, организаторы остались верны своему принципу — лично награждать каждого лауреата. За два дня до гала-концерта они поздравили с заслуженной победой Маэстро, под чьим искусным руководством Большой театр переживает новый творческий подъем и обретает поистине исторический масштаб.

Под искушенным руководством Валерия Гергиева Большой театр порадовал публику 29 премьерами, среди которых были как шедевры из золотого фонда классического наследия, так и новаторские современные постановки. Кроме того, на сцену были возвращены редко исполняемые произведения, а афиша театра пополнилась яркими и запоминающимися фестивалями.

В рамках масштабных обменных гастролей за последние два года было показано более 40 спектаклей на сценах как Мариинского, так и Большого театров. Это сотрудничество фактически превратило главные театры страны в единую, слаженно функционирующую творческую систему.

Миссия премии BRAVO заключается в чествовании выдающихся артистов и продвижении классической музыки. Церемония вручения премии подчеркнула значимость вклада Валерия Гергиева в развитие Большого театра, став для ее создателей особо важным моментом.

Музыкальный продюсер и вдохновитель премии BRAVO, Владимир Киселев, лично вручил статуэтку Маэстро в стенах театра. Киселев отметил беспрецедентное количество постановок в Большом театре под руководством Гергиева, сравнив его работоспособность с новым витком жизни для театра. Он также подчеркнул долгую дружбу и совместный творческий путь, начавшийся в Ленинграде-Санкт-Петербурге. Киселев добавил, что участие таких известных артистов и организаций, как Большой театр, Гарифуллина и Гергиев, подтверждает высокий статус премии, которая уже была вручена мировым звездам, включая Пласидо Доминго, Хосе Каррераса и Светлану Захарову, тем самым подтверждая, что премия достойна своих звезд.

Принимая награду, Валерий Гергиев подчеркнул историческую роль Большого театра в представлении лучших достижений мировых композиторов, будь то российские, итальянские, французские, австрийские или немецкие мастера. Он также анонсировал предстоящие события, включая 120-летие Дмитрия Шостаковича и полное исполнение опер Сергея Прокофьева.

«Сотрудничество с премией BRAVO будет продолжаться, поскольку наша задача — открывать и поддерживать молодые таланты, выводя на сцену ярких представителей новых поколений. Я, как руководитель Большого театра, рад, что столь значимые мероприятия проводятся в его легендарных стенах», — заявил Гергиев.

В заключение Маэстро передал символичный жест. Хотя 14 апреля он должен был вручить статуэтку «Мировой звезде» Аиде Гарифуллиной, он записал для нее видеопоздравление и доверил передачу трофея ведущей церемонии Елене Север, которая вручит награду артистке непосредственно на сцене Большого театра.