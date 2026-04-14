Валерию Гергиеву вручили статуэтку премии BRAVO (БРАВО)

Фото: пресс-служба «Русской Медиагруппы»

За два дня до главного события VIII Международной профессиональной музыкальной премии BRAVO, которое состоится 14 апреля, произошло значимое вручение. Организаторы премии лично преподнесли статуэтку в категории «Концертная театральная площадка года». Награда была вручена генеральному директору Большого театра, знаменитому российскому дирижеру Валерию Гергиеву. Эта торжественная церемония состоялась в стенах Большого театра, который в этом году отмечает знаменательную дату — 250-летие.

Несмотря на плотно расписанный график Валерия Гергиева, исключающий возможность его присутствия на церемонии 14 апреля из-за его дирижирования симфоническим оркестром на другой площадке, организаторы остались верны своему принципу — лично награждать каждого лауреата. За два дня до гала-концерта они поздравили с заслуженной победой Маэстро, под чьим искусным руководством Большой театр переживает новый творческий подъем и обретает поистине исторический масштаб.

Под искушенным руководством Валерия Гергиева Большой театр порадовал публику 29 премьерами, среди которых были как шедевры из золотого фонда классического наследия, так и новаторские современные постановки. Кроме того, на сцену были возвращены редко исполняемые произведения, а афиша театра пополнилась яркими и запоминающимися фестивалями.

В рамках масштабных обменных гастролей за последние два года было показано более 40 спектаклей на сценах как Мариинского, так и Большого театров. Это сотрудничество фактически превратило главные театры страны в единую, слаженно функционирующую творческую систему.

Миссия премии BRAVO заключается в чествовании выдающихся артистов и продвижении классической музыки. Церемония вручения премии подчеркнула значимость вклада Валерия Гергиева в развитие Большого театра, став для ее создателей особо важным моментом.

Музыкальный продюсер и вдохновитель премии BRAVO, Владимир Киселев, лично вручил статуэтку Маэстро в стенах театра. Киселев отметил беспрецедентное количество постановок в Большом театре под руководством Гергиева, сравнив его работоспособность с новым витком жизни для театра. Он также подчеркнул долгую дружбу и совместный творческий путь, начавшийся в Ленинграде-Санкт-Петербурге. Киселев добавил, что участие таких известных артистов и организаций, как Большой театр, Гарифуллина и Гергиев, подтверждает высокий статус премии, которая уже была вручена мировым звездам, включая Пласидо Доминго, Хосе Каррераса и Светлану Захарову, тем самым подтверждая, что премия достойна своих звезд.

Принимая награду, Валерий Гергиев подчеркнул историческую роль Большого театра в представлении лучших достижений мировых композиторов, будь то российские, итальянские, французские, австрийские или немецкие мастера. Он также анонсировал предстоящие события, включая 120-летие Дмитрия Шостаковича и полное исполнение опер Сергея Прокофьева.

«Сотрудничество с премией BRAVO будет продолжаться, поскольку наша задача — открывать и поддерживать молодые таланты, выводя на сцену ярких представителей новых поколений. Я, как руководитель Большого театра, рад, что столь значимые мероприятия проводятся в его легендарных стенах», — заявил Гергиев.

В заключение Маэстро передал символичный жест. Хотя 14 апреля он должен был вручить статуэтку «Мировой звезде» Аиде Гарифуллиной, он записал для нее видеопоздравление и доверил передачу трофея ведущей церемонии Елене Север, которая вручит награду артистке непосредственно на сцене Большого театра.

