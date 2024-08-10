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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Я не могу»: Премьера нового сингла бойз-бэнда X4

editor
By editor
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влад-соколовский - бойз-бенд х4

9 августа — новоиспеченный бойз-бэнд Х4 представил свой 4-й сингл — »Я не могу».

На этот раз красавцы порадовали своих поклонниц чувственной лирической композицией «Я не могу». Эта песня является перед нами той самой rnb классикой нулевых, в которой мы всегда любили плотную ритм секцию и супер мелодичные вокальные партии.

Как делятся сами участники группы, этот трек — один из самых любимых. X4 сделали фантастический визуал, в уникальных локациях, для этой премьеры! Интересно, а будет ли снят клип? Ведь первая их видео работа встала аж на 5 российских музыкальны телеканалов! влад-соколовский - бойз-бенд х4

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