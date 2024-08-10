«Я не могу»: Премьера нового сингла бойз-бэнда X4

9 августа — новоиспеченный бойз-бэнд Х4 представил свой 4-й сингл — »Я не могу».

На этот раз красавцы порадовали своих поклонниц чувственной лирической композицией «Я не могу». Эта песня является перед нами той самой rnb классикой нулевых, в которой мы всегда любили плотную ритм секцию и супер мелодичные вокальные партии.

Как делятся сами участники группы, этот трек — один из самых любимых. X4 сделали фантастический визуал, в уникальных локациях, для этой премьеры! Интересно, а будет ли снят клип? Ведь первая их видео работа встала аж на 5 российских музыкальны телеканалов!