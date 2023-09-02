«Я парила над водой, а потом не чувствовала ног» – нижегородская певица Наталия Иванова рассказала, как снимала новый клип в Пакгаузах

Исполнительница хитов «Наташа from Russia», «Нижний – Москва» и «Дыня», популярная певица Наталия Иванова готовит для своих поклонников очередной подарок – новый клип на мощную композицию «Я не сверну». Это не просто песня. Это личный манифест Наталии Ивановой. Ей не страшны никакие трудности, и в любых жизненных обстоятельствах она готова идти только вперёд. Наталия Иванова рассказала, почему на самом деле решила снимать клип на песню «Я не сверну» и поделилась интересными подробностями со съёмок.

Песня должна цеплять

– Наталия, почему среди ваших последних релизов вы выбрали для съёмок клипа именно «Я не сверну»?

– Съёмки музыкального видеоклипа — непростой процесс, и секрет отнюдь не в том, чтобы найти на него деньги. Прежде всего, нужна хорошая заявочная песня. Мне озвучивались предложения по созданию клипа на песни «Наташа from Russia» и «Мои подруги». Но выбор пал на композицию «Я не сверну».

Во-первых, эта песня мне ближе, в ней я лучше отражаюсь как личность. А во-вторых, сыграла роль результативность песни по добавлениям в ВКонтакте: среди всех моих композиций она самая высокая. Очень горжусь тем, что эту песню написала сама, без постороннего вмешательства. То же и с клипом: решение принималось только мной. Очень хотелось реализовать в формате музыкального клипа чувства и эмоции, которые я вложила в эту песню.

– Как вы собирали команду для съёмок? На какие аспекты обращали внимание? Или у вас есть штатный коллектив?

– В работе с творческими людьми я прежде всего опираюсь на собственные ощущения и придерживаюсь принципа: нравится/не нравится, откликается/не откликается.

Я точно знаю, главное на съёмках - командный дух. Если хочешь снять хороший клип, найди команду добросовестных профессионалов. Судя по тому, как прошли два съёмочных дня, моя нынешняя команда идеальна, я уверена, что она меня не подведёт. До сих пор нахожусь под впечатлением от нашей совместной работы.

Сначала мы общались с ребятами по скайпу. Они изучили мой сценарий и раскадровки. Через несколько дней мы вновь созвонились, и они презентовали на основе моих материалов своё видение клипа.

Прежде всего была готова визуальная часть. Я смогла понять, как буду выглядеть (макияж, причёска, одежда) и какой образ мне предстоит воплотить.

Все идеи были кинематографичными, стильными и легко реализуемыми. Работали очень слаженно. В команде точечные специалисты, все обязанности чётко распределены, каждый знает, за что он отвечает. Я видела их подход к работе при подготовке сценария, поэтому во время съёмок ни за что не волновалась. Моей частью работы было творчество и самовыражение.

– По вашему мнению, насколько большая команда нужна, чтобы снять хороший клип?

– Вместе с массовкой, с танцорами и техническим персоналом примерно 40 человек.

И я повторюсь, это исключительно профессиональная команда. Например, исполнительный продюсер поминутно знала, кто и что должен делать. Она контролировала всё на съёмочной площадке, не позволяя никому отклониться от графика.

И если обычно только я остаюсь на энтузиазме до конца съёмок, а команда к вечеру уже устаёт, то в этот раз было всё наоборот. Я вымоталась первой и уже не могла шевелиться, а ребята были в движении и на адреналине до последней секунды.

Очень приятно работать на съёмках с людьми, которых ты давно знаешь, с кем давно сотрудничаешь. В клипе снимались танцоры шоу-балета, который выступает со мной на концертах. У них отличный синхрон, и мы не тратили на постановку драгоценное съёмочное время.

Оператор с камерой летал под потолком

– А где проходили съёмки? Долго пришлось искать место?

– Все помещения и локации для съёмок нашла команда. Часть кадров снята в ангаре на Автозаводе. Там было множество декораций, дизайнеры работали больше суток. Грамотно всё закрепили, нашли потрясающий ретро-микрофон, рассчитали все перемещения артистов.

Вы будете смотреть клип и не догадаетесь, что это снято в ангаре. Мы также воссоздали пешеходный переход. Нам повезло, что в ангаре не было дорогих наливных полов, поэтому сцена на переходе получилась максимально естественной.

С переходом был один интересный момент. В ангаре потолки очень высокие, и кадры на зебре снимали с большой высоты. Я была уверена, что наверху закреплена только камера. И лишь в последний момент поняла, что всё это время под самым потолком находился оператор.

– Как прошли съёмки? Вы остались довольны результатом?

– Как я уже говорила, снимали мы всего два дня. Очень много времени у нас ушло на создание образа, потому что причёску и макияж делал один человек. Я девушка энергичная, мне даже на маникюре сложно, а тут пришлось сидеть три часа, это довольно утомительно. В конце визажисту даже пришлось за мной бегать. Я всё-таки начала расхаживать, так как не могла больше без движения!

Первый съёмочный день длился 13 часов и затронул следующие сутки. Закончили где-то в два часа ночи. К этому времени я уже не чувствовала ни ног, ни спины. Поясница болела очень сильно. Много времени пришлось простоять в статичном положении, да ещё и на высоких каблуках.

Второй день получился лайтовым. Мы снимали на природе на закате дня. Было очень душевно и спокойно. Создали локацию на Горьковском море. Декораторы сделали специальную конструкцию, на которую установили стул. Получилось, будто бы я парю над водой. Снимали сверху, очень эффектные кадры!

Впрочем, не буду раскрывать все секреты, пока идёт монтаж клипа. Конечно, добавится ещё графический дизайн, будет очень красиво.

Мечта сбылась

– А какие кадры вы снимали в Пакгаузах?

– Концертный Пакгауз - это шикарный зал, с панорамным видом на Нижний Новгород. Он уникальный, аналогов таких концертных залов в России нет. Я была на открытии и ещё тогда подумала, что было бы здорово здесь выступить. Но мой репертуар не очень подходит Пакгаузам, этот зал предназначен для классической музыки, романсов и спектаклей.

Но во время съёмок клипа моя мечта осуществилась! И хотя нам дали время только с 22:00 до 01:30, мы успели отснять материал. Снимали в гримёрке и на главной сцене. Заключительные кадры клипа именно из Пакгаузов, они будут своеобразным символом моего успеха и триумфа.

– Нужно ли как-то специальным образом готовиться к съёмкам клипа?

– Конечно. Надо готовиться: внутренне и финансово.

Обычно начинаю подготовку за 1,5-2 месяца. С этим клипом всё получилось быстрее, организация заняла всего около месяца. На клипы я всегда коплю отдельно, ни в коем случае не беру деньги из семейного бюджета. Сняла один клип, начинаю копить на следующий. И в этот момент я бы хотела поблагодарить свою семью, которая поддерживает меня во всех творческих начинаниях. Для меня эта поддержка очень важна.

– Наталия, расскажите, какие чувства вы испытываете сейчас, когда съёмочный процесс завершён и осталось познакомить публику со своим детищем?

– Я очень горжусь тем, что у меня всё получилось. Правда. Понимаете, клипы - это же навсегда. Это посыл в вечность.

Это то, что будет со мной всю жизнь и останется для следующих поколений. Искусство — ещё один способ оставить что-то после себя в этом мире. История, которая имеет начало и не имеет конца. Я очень жду, когда клип будет полностью готов. Надеюсь, что мы все получим от него огромное удовольствие.

В заключение я хочу пожелать всем творческих успехов, прекрасной музыки и побольше позитива! Не сворачивайте со своего пути!

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