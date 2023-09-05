LANGRIA: «Пишу только о том, что проживаю сама»

Langria – российская поп-артистка, пишет вдохновляющие треки о преодолении и вере в себя. В 2021 бросила карьеру арт-директора, чтобы уйти с головой в музыку и сейчас активно покоряет просторы шоу бизнеса. Сейчас певица пишет музыку, выпускает клип и готовится к своему первому сольному концерту в Москве, который пройдет 12 декабря. Обо всём об этом и не только Langria расскажет в эксклюзивном интервью для АртМосковии.

– Привет! Расскажи немного о себе: откуда ты, твое образование, как стала заниматься музыкой?

– Я с детства считала, что нет ничего круче, чем писать музыку. У меня была мечта петь на большой сцене, как Уитни Хьюстон, и писать электронную музыку, как Тимберленд на студии. Для меня это чистая магия. Вообще способность создавать новое и то, что мне важно, кажется самым главным делом жизни. Родилась в Хабаровске, всегда знала, что хочу посвятить жизнь музыке. В 13 переехала в Питер и черед 3 года в Москву. У меня два высших образования: НИУ ВШЭ дизайн и МПГУ им Ленина джазовый вокал. Музыкой я занимаюсь с 7 лет, но были перерывы. Со всей серьезностью я включилась 3 года назад.

– Наверняка у тебя уже это спрашивали, но расскажи нашим читателям историю создания своего псевдонима. Почему Langria?

– В начале 2021 года я активно искала и пыталась понять, какой он, качественный современный русский саунд, и открыла для себя Томаса Мраза. Я до сих пор считаю его треки лучшим, что мы имеем на текущий момент. Каким-то чудом летом того же года он запускал лабораторию и искал в нее начинающих артистов. Я ухватилась за эту возможность. Собственно на Лабе и появился псевдоним. Я слушала песню Сангрия (фит Томаса с Маркулом), мы много говорили о псевдониме. Я назвала ему Ленгри, он не расслышал и переспросил: Лангрия? Так и появилось это уникальное имя. Вместе с именем пришла уверенность, что я артист.

– Как ты себя позиционируешь как артист? Какой твой стиль, образ?

– Внутри я чувствую себя L’one-ом в юбке. Мой жанр - это микс из попсы и хип-хопа, песни про чувства и про свой путь, искренние, я пишу только о том, что проживаю сама. В текстах много о борьбе и о вере в себя. Мои стихи - жизненная мудрость, которой я хочу делиться, чтобы мир был лучше. Если текст не настоящий, это сразу все почувствуют.

– У тебя совсем недавно вышел новый трек, расскажи о нем и поделись планами на ближайшее время, что нового ожидать, чем порадуешь?

– В августе у меня вышло два трека. Фит с Томасом Мразом «Все возможно» и сольный трек «Нечего терять»! Обе песни похожи, но о разном. «Все возможно» сделала для меня все возможным в прямом смысле слов, прослушивания просто взлетели и она уже почти месяц остается в плейлистах яндекса. Вторая песня «Нечего терять» помогает легче пережить потери в жизни и начать двигаться дальше, она про ощущение собственной значимости и важности собственных действий. Планы большие! Уже сейчас начинаю готовить мой первый сольный концерт, подыскиваю площадку. И до конца года планирую выход минимум 4-х треков в рамках моего уже 2-ого ЕР альбома.

– У тебя есть продюсер?

– Меня несколько раз чуть не затянуло в эту историю, но я позиционирую себя как инди-артист без лейбла. Я очень много делаю сама, но и команда у меня тоже есть. Нет продюсера, но есть саунд-продюсер. Я очень долго его искала, сначала пыталась писать биты самостоятельно, потом просто выкупала права на них, потом «набивала шишки» с начинающими, пока не нашла Puffy Puff. Мы работаем вместе уже второй год! Паша супер быстро подхватывает мои идеи и может упаковать трек до отгрузки на площадки. Но я открыта к сотрудничеству, например, трек Все возможно мы делали с продюсером Алмаса (Томаса Мраза) Ильей Шоутаймом, который сейчас в Дубае. Сведение делали удаленно!

– Ты веришь в знаки и судьбу? Как ты видишь свой творческий путь через пять лет?

– Я верю, что мы сами определяем свою судьбу. И есть закон сохранения энергии. Куда ты ее направляешь, там ее и становится больше. Другими словами у нас получается то, чем мы занимаемся. В течение 5 лет я планирую вырасти как артист до уровня L’one или как минимум «переплюнуть» моего школьного друга Saluki. Тогда он был просто Сеня 🙂 У нас была банда в школе, он встречался с моей лучшей подругой. А сейчас он взрывает стадионы, никто и подумать не мог. Это и моя мечта тоже, так что все получится!

– На какую из песен ждать видео клип твоим поклонникам? Кому бы доверила написать сценарий и режиссуру?

– На песню «Нечего терять» скоро выйдет полноценный видеоклип, он уже на монтаже. Вообще хочется снимать клипы для каждого трека, когда он выходит, но сейчас делают много 15-секундных сниппетов, а не клипы. Так у трека больше шансов залететь. Но я все равно верю в old school 🙂 ! Доверила бы снять клип Мише Мипунге @mipunga . Из молодых режиссеров он самый яркий и талантливый сейчас. Не боится экспериментов.

– У тебя есть музыкальные кумиры? Какую музыку ты слушаешь?

– Я люблю слушать ноунейм артистов. То, что подкидывают мне алгоритмы. Когда у артиста маленькая аудитория, можно беспристрастно оценить именно саму песню. Я люблю русский хип-хоп, как уже говорила, Левана Горозию и Томаса Мраза, а еще Limba, Jah Khalib, Miyagi. И конечно же я слушаю много зарубежной музыки из попсы, например, Rita Ora, Dua Lipa, Hailee Steinfeld, до сих пор переслушиваю старые альбомы Джастина Тимберлейка, люблю музыку из старых фильмов. Вот так во мне уживаются два жанра, которые кардинально разные, но на стыке рождают микс и современное звучание.

– Любимые книги, которые вдохновили и изменили тебя, которые ты можешь посоветовать тем, кто ищет ответы на вопросы?

– Точно рекомендую «Атлант расправил плечи». Это история в трех частях про принципы и борьбу за идеалы до конца. В книге можно для себя найти много ответов. Сейчас читаю «Путь художника», настольная книга для творца.

– Кроме музыки, чем еще увлекаешься? Есть хобби?

– Я смотрю «Формулу-1»! Даже ездила в Сочи смотреть вживую и знаю всех гонщиков в лицо и по именам )) Еще обожаю водить, сейчас у меня стаж всего 2 года, но когда я сажусь за руль, меня отпускают все тревоги. Есть только я и дорога. Для меня главный фильтр в музыке – это если ты песню можешь в машине поставить послушать. Если звучит в дороге кайфово, значит с песней все отлично!

– Что ты ценишь в людях?

– Дела важнее слов. Ценю в людях преданность, когда отношения проверяются годами и ты можешь положиться на человека. Если таких хотя бы 2-3, этого уже более чем.

– Как ты реагируешь на критику в свой адрес?

– Я слышу критику с детства. Сначала от родных, потом в школе, критика от друзей. Меня сложно обидеть, потому что я себя хорошо знаю и работаю над слабыми сторонами.

– Опиши свой характер пятью разными словами.

– Правда. Борьба. Вера. Любовь. Свобода.

Беседовала Светлана БОГДАНОВА

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