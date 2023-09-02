Арсен Араян (ARAYAN) – новый голос на российской эстраде

Арсен Араян – кинорежиссёр, сценарист, окончил ВГИК, параллельно съёмкам занимается музыкой, пишет стихи, сочиняет музыку.

– Как ты в детстве представлял свою карьеру?

– Не помню чтоб задумывался о таком, было только ощущение, что когда-нибудь, как-нибудь буду связан с музыкой. Но оснований для этого тогда ещё не было.

– Что на твой взгляд изменилось в нашем шоу-бизнесе за последнее время?

– В шоу-бизнесе вроде ничего не изменилось, всё стабильно, а вот интересных авторов стало намного больше. Иначе и быть не могло, записывать и выпускать песни теперь может каждый. Конечно и конкуренции стало больше, но по настоящему ценные вещи всегда находят своего слушателя.

– Артист, как и любой человек устает, ему необходима подпитка и вдохновение, где ты наполняешься? Есть ли у тебя место силы? Или может есть какой секрет, где ты черпаешь энергию, поделись!

– Может показаться странно, но чем больше делаю, тем больше сил. А так библиотеки, спортзал и хорошая музыка легко наполняют энергией.

– Как ты относишься к многочисленным шоу на телевидение, которые заполонили эфир, смог бы ты ради повышения популярности и пиара влезть в костюм чайника или бегемота? Что для тебя творчество в подобных проектах?

– Ради популярности – вряд ли, ради интереса - не исключено. Творчества там конечно маловато, скорее возможность хорошо провести время и посмеяться. Но если это как-то привлечёт внимание к музыке, конечно будет приятно.

– Сплетни, интриги, расследования, хайп, существует мнение, что люди без принципов и воспитания могут совершенно безнравственно скандалить и устраивать шум на пустом месте, лишь бы их имя где-то упомянули, в прессе, в телеграм-каналах, как ты на это смотришь? Есть ли у тебя в друзьях-знакомых такие отчаянные люди? Думал ли ты сам прибегнуть к скандалам чтобы повысить свою цитируемость в СМИ?

– Они правы, это правда работает, но этот путь далеко не для всех. Кто-то делает это легко и «не парится», для кого-то это необходимость, мне же спится спокойнее в гармонии со своей природой. Не изменять себе - для меня ценнее любого «хайпа»

– Расскажи, как ты выбираешь музыкальный материал для себя, пишешь сам или покупаешь у известных авторов? С кем советуешься при выборе музыки?

– Всегда пишу сам, пишу под себя, зная свои лучшие и худшие стороны. К сожалению я не вокалист и не всё могу спеть. Я автор-исполнитель, у нас другая лига, мы берём чувствами и уникальностью.

– Тебя легко вывести из себя? Вспомни, когда ты последний раз очень злился и что стало причиной?

– Сейчас практически невозможно, даже не вспомню такого случая за последние годы. Вот раньше у меня была острая аллергия на тупость, но и она с годами прошла.

– Есть ли на эстраде человек, с кем ты хочешь сделать совместный фит? И на сколько это возможно?

– Не думал пока об этом, но интересных мне артистов много. Меня в последнее время часто об этом спрашивают, возможно пора уже задуматься.

– Что для тебя настоящее счастье?

– Возможность заниматься любимым делом и быть в нём честным с собой.

– Пару секретов как добиться успеха!

– Без понятия, знаю только что важнее не потерять себя по дороге к нему.

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