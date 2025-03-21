«Я тебе соврал!»: Дмитрий Маликов и Lida выпустили трек и извинились перед женщинами

Дмитрий Маликов и Lida выпустили совместный трек «Я тебе соврал». Коллаборация двух артистов, организованная при поддержке лейбла Gamma Music и сервиса VK Музыка, оформлена в стиле 90-х, как и обложка нового релиза. VK Музыка предоставила артистам розовый лимузин — они катались по городу и дарили женщинам белые розы.

Промокампания дуэта началась с провокации — на улицах Москвы появился билборд в стиле журнальной обложки с обращением Дмитрия Маликова: «Коля, я знаю, что ты ей соврал!». В сети тут же пошли слухи: о каком Николае речь? Это что, разборка с Басковым или с Цискаридзе? После того как фото завирусилось, понервничать пришлось всем Николаям страны.

«Не думал, что оживится так много Николаев! — признался Маликов. — Да я и сам, хоть и не Коля, но напрягся. Мне писали самые разные предположения — и коллеги по сцене, и подписчики в соцсетях! Одно могу сказать точно: во время промо ни один Коля не пострадал!»

Обращение было адресовано молодому музыканту Коле Lida, про совместный трек с которым некоторые подписчики догадались в комментариях. По сюжету песни герой обманывает свою любимую и признаётся ей в этом, желая скорее забыть про неудачные отношения.

«В нашей семье Дмитрия Маликова любят так давно, что мы с ним уже породнились. А этот трек вообще подарок моей бабушке! Она давно мечтала о нашем фите. Демка с припевом лежала у меня почти год, подписчики всё время просили её дропнуть поскорее. А я просто отправил её дядь Диме — и вот, теперь вы это слышите», — говорит Lida.

В реальной жизни Дмитрий Маликов и Lida решили поддержать трек и извиниться перед девушками за поведение некоторых мужчин. Звёзды прокатились на розовом лимузине по центру Москвы — дарили женщинам цветы и говорили комплименты, снимая всё на камеру. Видео доступно в соцсетях VK Музыки, а трек «Я тебе соврал» в VK Музыке и на других стриминговых платформах.