«Люби меня»: Нюта просит о любви в новом поп-рок треке

Певица и автор песен Нюта выпустила яркую новинку «Люби меня» — глубокую музыкальную историю о влюбленности в плохого парня и переживаниях, которые знакомы многим девушкам.

В треке «Люби меня» раскрываются темы любви, ревности и временности отношений. А его сюжет рассказывает о двух испытывающих влечение друг к другу людях, которые не могут быть вместе в силу сложных характеров.

Каждая строчка композиции призывает к искренности, когда чувства достигают своего пика, несмотря на осознание того, что каждый миг, проведенный рядом, может оказаться последним. Героиня с вызовом обращается к своему избраннику — тому, кто обманывает ее, обещая сладкую жизнь, но на деле не умеет любить. Однако она и сама не против сыграть в эту игру — дерзко, стильно и очень эмоционально.

«Люби меня, люби,

Как в последний раз,

Касайся моих губ

Без лишних фраз…»

Нюта (Анна Байдавлетова) — многогранная личность, известная своей открытостью, добротой и сильной связью с аудиторией. С детства музыка была неотъемлемой частью ее жизни: в 8 лет она поступила в музыкальную школу, а в 13 уже организовала свою первую группу «Реалити», вдохновленную Tokio Hotel. После ее распада Нюта создала новый коллектив — Nine Lives, с которым отправилась на кастинг шоу «Ранеткимания». Там ее заметили продюсеры и пригласили в группу «Ранетки» в роли барабанщицы. Став солисткой «Ранеток», Нюта быстро подружилась с участницами, ездила на гастроли, собирала многотысячные залы и обрела преданных фанатов. После четырех лет работы группа распалась, и Нюта начала вести блог, сотрудничая с Лерой Козловой, Катей Клэп и Еленой Третьяковой.

Сольную карьеру артистка продолжила под руководством Максима Фадеева, а позже работала с лейблом «Первое музыкальное», известным по таким артистам, как Zivert, Chebanov, Руки Вверх, Ева Польна и другие. Ее треки «Кофе» и «Незнакомка» продолжают набирать тысячи прослушиваний, а под хиты «Танцуй», «Невеста» и «Девочка снег» снято более 1000 видео в соцсетях. Сегодня Нюта продолжает выпускать музыку, выступать перед публикой и радовать фанатов, оставаясь верной своему творческому пути.