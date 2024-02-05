«Маша, прости». Влад Прохоров выпустил громкую музыкальную новинку!

Актёр Влад Прохоров известен своими ролями в таких нашумевших сериалах как «Преступление и наказание», «Мафия — дело семейное». И совсем скоро на экраны выйдет романтическая музыкальная картина «Между нами лето», где Влад исполнил главную роль.

И там же, во время съёмок, Прохоров написал свой первый трек «Маша, прости». Стильная аранжировка, честный проникновенный текст, актуальный всегда вопрос окончания любви и расставания. Эта песня претендует на статус главного саундтрека расставаний, а Влад — на вакансию того, чей голос и музыка будут рядом с теми, у кого сейчас разбито сердце.

Артист сам написал текст песни и это не может не натолкнуть на мысль, о том как чутко и тонко он смог прочувствовать все нюансы человеческих переживаний. Послушать трек уже можно на всех платформах, а увидеть Влада на больших экранах с 14 февраля в фильме «Между нами лето».