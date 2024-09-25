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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Я точно знаю, в чем он лучше меня». Мартиросян прокомментировал назначение Родригеза новым ведущим шоу «Ярче звёзд»

editor
By editor
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гарик мартиросян

Телеканал ТНТ официально объявил о том, что новым ведущим шоу перевоплощений «Ярче звёзд» в новом сезоне станет Тимур Родригез. В этом амплуа он заменит Гарика Мартиросяна, который выступал в качестве конферансье в первом сезоне. По словам самого Мартиросяна, он при этом никуда не уйдёт из проекта.

«Пишут, что Родригез вытеснил меня из проекта? Это не соответствует действительности. Потому что из проекта я никуда не ушёл, я буду сидеть в жюри и получать удовольствие от прекрасных перевоплощений наших участников», – говорит экс-ведущий шоу.

При этом Мартиросян добавляет, что сам ратовал за то, чтобы его заменил именно Родригез.

«Просил провести второй сезон «Ярче звезд» Тимура Родригеза не только я, но и все участники процесса, когда выяснилось, что я не смогу провести полный сезон из-за занятости на новогоднем проекте ТНТ “Небриллиантовая рука”. Поэтому мы обратились к Тимуру, так как считаем его, если говорить языком нашего шоу, одной из самых ярких звёзд телеканала. Это прекрасный, блистательный ведущий, у него очень грамотный русский язык, он за словом в карман не полезет, он очень хорошо шутит и импровизирует», – хвалит коллегу Мартиросян.

Говоря о преимуществах Родригеза, Мартиросян вспомнил рэп-таланты нового ведущего шоу «Ярче звёзд», который запросто может на сцене проекта изобразить Эминема.

«Одно я точно знаю, в чем он лучше меня. Он может зачитывать и пародировать Эминема лучше. А я, наверное, лучше пародирую Notorious B.I.G. А что касается ведения телевизионных шоу, я не думаю, что кто-то из нас круче в чем-то. Мы равнозначны. Хотя это дело вкуса. Этот вопрос лучше переадресовать зрителям и телезрителям», – констатирует Мартиросян.

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