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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Фестиваль «Музыкальное сердце театра» открыл сезон в Театре Моссовета

editor
By editor
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бременские музыканты

Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» вводит новую традицию: каждый театральный сезон планируется открывать в одном из крупных российских театров, за просмотром мюзикла и неформальным общением. Встречи будут проходить в сентябре. Участники встреч — артисты, режиссеры, продюсеры, авторы, все те, кто творит историю современного музыкального театра России.

Начало этой традиции было положено в столице — 21 сентября в Театре Моссовета, где на спектакле Евгения Марчелли «Бременские музыканты» прошла первая встреча. Постановка вошла в шорт-лист фестиваля и была выдвинута на соискание 7 номинаций премии «Музыкальное сердце театра».

В этот день атмосферу праздника и озорства создавали актеры-музыканты в ярких костюмах, которые встречали зрителей и гостей около театра. Среди участников открытия театрального сезона были артисты Театра Моссовета, в их числе — номинант Премии «Музыкальное сердце театра» Валерий Яременко, артисты спектакля «Бременские музыканты», композитор Ким Брейтбург, художественный руководитель Театра Моссовета и режиссер спектаклей Евгений Марчелли, режиссер Егор Дружинин, генеральный продюсер Фестиваля Дмитрий Калантаров и другие.

Дмитрий Калантаров, генеральный продюсер Фестиваля, член Общественного совета при Минкультуры РФ:

«В этом году было подано 100 заявок, из них 17 спектаклей вошли в шорт-лист Премии. Большинство постановок будут представлены зрителям в Самарской области с 15 по 24 ноября в рамках фестивальных показов, но некоторым коллективам приехать не удастся, и “Бременские музыканты” в их числе. Поэтому мы решили пригласить наших академиков и друзей посмотреть спектакль в рамках открытия театрального сезона в Театре Моссовета».

После незабываемого интерактивного представления на сцене участники мероприятия провели время в неформальной обстановке, обменялись идеями и планами на будущее. Мероприятие стало отличным стартом для нового театрального сезона и подарило всем участникам заряд положительных эмоций и творческого вдохновения. Это взаимодействие создало уникальную атмосферу единения и вдохновения, что особенно важно для развития музыкального театра.

Егор Дружинин, режиссер, хореограф, Заслуженный артист России:

«Положительная тенденция развития музыкального театра заключается в том, что спектакли с технической точки зрения становятся сложнее и эффектнее. Они лучше звучат, артисты становятся гораздо более синтетическими».

Ким Брейтбург, композитор, заслуженный деятель искусств РФ:

«Мюзикл — особая форма театрального искусства, где музыка очень действенна. Порой даже нет слов, но музыка продолжает рассказывать историю и дополнять персонажей. Персонажи в комедиях, например, могут играть плутов, которые иногда лгут. Даже говоря о себе, они иногда лгут. А вот музыка никогда не лжет, понимаете?»

До конца октября включительно каждый желающий может просмотреть записи спектаклей театров, претендующих на «Премию зрительских симпатий»на сайте фестиваля.

Фестиваль «Музыкальное сердце театра»-2024 проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и Правительства Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Театра Моссовета для АртМосковии

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