В музее В.А. Тропинина и московских художников его времени представили выставку «Пушкин у Тропинина»

В.А. Тропинин. Карандашный эскиз к портрету Пушкина

В юбилейный год со дня рождения русского поэта хороших выставок не бывает много. Данная – безоговорочное подтверждение. В проекте участвуют ещё два музея – Всероссийский музей А.С. Пушкина из Санкт-Петербурга и музей МХАТ.

Выставка богата на подлинные предметы, особенно выданные Всероссийским музеем А.С. Пушкина. Их – 22, очень многие связаны с московским периодом жизни поэта: портреты Сергея Соболевского, Владимира Одоевского, Павла Нащокина. В Москве Александр Пушкин не только родился, он там был крещён и венчался. В Москве был написан знаменитый портрет Пушкина кисти Василия Тропинина (поэт позировал художнику, когда тот жил в доме на углу Волхонки и Ленивки, до настоящего времени можно увидеть памятную доску).

Жемчужина выставки – живописный этюд и карандашный эскиз к знаменитому непарадному портрету 1827 года. В 1826 году Пушкин вернулся из Михайловской ссылки, был принят царём Николаем I. Царь помиловал поэта. В то время в Москве Пушкин читал свои произведения, в том числе и знаменитого «Бориса Годунова». Москва пушкинская – от портрета поэта в халате до адресов старой столицы России – представлена на выставке.

Прижизненное издание «Бориса Годунова» от 1831 года тоже можно увидеть, как и обратиться к вопросу свободы у Пушкина и Тропинина. Обоим пришлось пройти через многое. Выставка же не только живописна, она и аудиовизуальна. Музей МХАТ предоставил запись чтения исторической драмы Пушкина 1930-1940-х годов (в том числе с голосом Василия Качалова). Так, литература, живопись, театр соединены в один проект о лучших представителях русской культуры.

Марина АБРАМОВА