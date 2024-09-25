РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ музее В.А. Тропинина и московских художников его времени представили выставку «Пушкин...

В музее В.А. Тропинина и московских художников его времени представили выставку «Пушкин у Тропинина»

editor
By editor
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В.А.-Тропинин-Карандашный-эскиз-к-портрету-Пушкина

В.А. Тропинин. Карандашный эскиз к портрету Пушкина

В юбилейный год со дня рождения русского поэта хороших выставок не бывает много. Данная – безоговорочное подтверждение. В проекте участвуют ещё два музея – Всероссийский музей А.С. Пушкина из Санкт-Петербурга и музей МХАТ.

Выставка богата на подлинные предметы, особенно выданные Всероссийским музеем А.С. Пушкина. Их – 22, очень многие связаны с московским периодом жизни поэта: портреты Сергея Соболевского, Владимира Одоевского, Павла Нащокина. В Москве Александр Пушкин не только родился, он там был крещён и венчался. В Москве был написан знаменитый портрет Пушкина кисти Василия Тропинина (поэт позировал художнику, когда тот жил в доме на углу Волхонки и Ленивки, до настоящего времени можно увидеть памятную доску).

Жемчужина выставки – живописный этюд и карандашный эскиз к знаменитому непарадному портрету 1827 года. В 1826 году Пушкин вернулся из Михайловской ссылки, был принят царём Николаем I. Царь помиловал поэта. В то время в Москве Пушкин читал свои произведения, в том числе и знаменитого «Бориса Годунова». Москва пушкинская – от портрета поэта в халате до адресов старой столицы России – представлена на выставке.

Прижизненное издание «Бориса Годунова» от 1831 года тоже можно увидеть, как и обратиться к вопросу свободы у Пушкина и Тропинина. Обоим пришлось пройти через многое. Выставка же не только живописна, она и аудиовизуальна. Музей МХАТ предоставил запись чтения исторической драмы Пушкина 1930-1940-х годов (в том числе с голосом Василия Качалова). Так, литература, живопись, театр соединены в один проект о лучших представителях русской культуры.

Марина АБРАМОВА

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