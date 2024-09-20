«Я в России»: певица Наталия Иванова представила новый трек

Нижегородская певица Наталия Иванова представила новый трек «Я в России». Это своеобразный гимн преданности Родине, силе духа и единству. Проникновенные слова и сильная вдохновляющая музыка способны превратить песню в настоящий народный хит.

То, что нужно именно сейчас

Говоря о создании трека, автор и исполнительница признается, что ей хотелось затронуть тему, важную во все времена и особенно острую сегодня. Она вложила любовь к Родине и веру в непобедимость своего народа в искренние и всем понятные строки:

«Ты красивая, и нет такой другой.

Ты любимая, нежность и душа.

Ты страна моя,

Мы вместе до конца».

Наталия из тех творцов, кто стремится возродить и приумножить силу вечных ценностей: сплоченность, любовь к своей семье и дому. И ее песня помогает с новой силой осознать, что наша страна и есть дом, который дарит чувство защищенности, но в то же время и сам нуждается в защите.

Чувство локтя и живительный заряд оптимизма

Есть песни, что тянут танцевать. Есть те, что вызывают грусть и ностальгию. А есть такие, под которые хочется встать, подпевать и вместе делать что-то значимое для своей страны. Трек «Я в России» как раз из последних. В нем ощущается особая энергетика душевной стойкости, а также звучит призыв объединиться во имя славного прошлого и светлого будущего.

Ей покоряются сердца аудитории и популярные площадки

Наталия Иванова — автор и исполнитель, жена офицера и мама шестерых детей. Яркий, многогранный талант позволяет ей создавать и лирические, и танцевальные хиты. В активе певицы сотни радиоротаций, выступлений на ТВ и концертных площадках.

Новая песня, пронизанная духом патриотизма, не единственная в подобном роде: текст и мелодия зарождались в тот момент, когда певица готовилась к съемкам клипа «Душа России». По словам Наталии, это было сочетание огромной душевной работы и наития.