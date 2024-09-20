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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Я в России»: певица Наталия Иванова представила новый трек

editor
By editor
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наталия иванова

Нижегородская певица Наталия Иванова представила новый трек «Я в России». Это своеобразный гимн преданности Родине, силе духа и единству. Проникновенные слова и сильная вдохновляющая музыка способны превратить песню в настоящий народный хит.

То, что нужно именно сейчас

Говоря о создании трека, автор и исполнительница признается, что ей хотелось затронуть тему, важную во все времена и особенно острую сегодня. Она вложила любовь к Родине и веру в непобедимость своего народа в искренние и всем понятные строки:

«Ты красивая, и нет такой другой.
Ты любимая, нежность и душа.
Ты страна моя,
Мы вместе до конца».

Наталия из тех творцов, кто стремится возродить и приумножить силу вечных ценностей: сплоченность, любовь к своей семье и дому. И ее песня помогает с новой силой осознать, что наша страна и есть дом, который дарит чувство защищенности, но в то же время и сам нуждается в защите.

Чувство локтя и живительный заряд оптимизма

Есть песни, что тянут танцевать. Есть те, что вызывают грусть и ностальгию. А есть такие, под которые хочется встать, подпевать и вместе делать что-то значимое для своей страны. Трек «Я в России» как раз из последних. В нем ощущается особая энергетика душевной стойкости, а также звучит призыв объединиться во имя славного прошлого и светлого будущего.

Ей покоряются сердца аудитории и популярные площадки

Наталия Иванова — автор и исполнитель, жена офицера и мама шестерых детей. Яркий, многогранный талант позволяет ей создавать и лирические, и танцевальные хиты. В активе певицы сотни радиоротаций, выступлений на ТВ и концертных площадках.

Новая песня, пронизанная духом патриотизма, не единственная в подобном роде: текст и мелодия зарождались в тот момент, когда певица готовилась к съемкам клипа «Душа России». По словам Наталии, это было сочетание огромной душевной работы и наития.

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