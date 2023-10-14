Ильфир Ильшатович Якупов родился 25 мая 1982 года. В 2004 году окончил актерское отделение Казанского государственного университета культуры и искусств (курс Марселя Салимжанова).
- 2003-2005 – ведущий специалист по театральному искусству Министерства культуры Республики Татарстан.
- 2005-2007 – помощник министра связи и информатизации Республики Татарстан.
- 2007-2012 – заместитель директора по маркетингу Татарского государственного Академического театра им.Г.Камала.
- С 2011 года – учеба в Казанском федеральном университете, квалификационная степень «Магистр бизнес-администрирования» (MBA).
- С февраля 2012 года – исполняющий обязанности директора ТГАТ им.Г.Камала.
- С октября 2012 года – директор театра.
- С 2017 года – учеба в Казанском федеральном университете, квалификационная степень «Доктор бизнес-администрирования» (DBA).
- 2019 год – лауреат Республиканской премии имени Мусы Джалиля.
По материалам сайта kamalteatr.ru.
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