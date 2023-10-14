Ильфир Ильшатович Якупов родился 25 мая 1982 года. В 2004 году окончил актерское отделение Казанского государственного университета культуры и искусств (курс Марселя Салимжанова).

  • 2003-2005 – ведущий специалист по театральному искусству Министерства культуры Республики Татарстан.
  • 2005-2007 – помощник министра связи и информатизации Республики Татарстан.
  • 2007-2012 – заместитель директора по маркетингу Татарского государственного Академического театра им.Г.Камала.
  • С 2011 года – учеба в Казанском федеральном университете, квалификационная степень «Магистр бизнес-администрирования» (MBA).
  • С февраля 2012 года – исполняющий обязанности директора ТГАТ им.Г.Камала.
  • С октября 2012 года – директор театра.
  • С 2017 года – учеба в Казанском федеральном университете, квалификационная степень «Доктор бизнес-администрирования» (DBA).
  • 2019 год – лауреат Республиканской премии имени Мусы Джалиля.

По материалам сайта kamalteatr.ru.

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