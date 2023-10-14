Екатерина Атоян-Милюкова, директор по внешним связям Музея современного искусства Эрарта. Санкт-Петербург (на 2023 г. – прим. ред.).

1. В Санкт-Петербурге открылась выставка победителей конкурса «Генерируя искусство будущего». 2023

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