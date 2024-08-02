HOLLYFLAME (настоящее имя – Владислав Лапай) – музыкант и автор песен из Беларуси, выпускающий лиричную музыку в жанрах поп и хип-хоп. В 2020 году он представил свой дебютный альбом «Смотри, как горит огонь», сведением и написанием треков для которого артист занимался самостоятельно. Среди самых популярных треков в карьере исполнителя – «Брошу курить», «Ветер перемен» и «Плевать». В 2022 HOLLYFLAME стал победителем музыкального онлайн-проекта «ПРО ПЕСНИ». В прошлом году артист представил мини-альбом «Сделай меня грустным», коллаборации с GUMA – «Одиноко» и Кравцем – «Отпускай», а также четыре сольных сингла. В 2024-м музыкант выпустил еще один совместный сингл с Кравцем – «Близко или далеко», а также сольные треки «Две параллельных», «Лето наизусть» и «О тебе молчать».
Аксиос!
1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.