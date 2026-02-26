Якутский фильм «Белый пароход» выходит в онлайн-кинотеатрах

Полнометражный дебют режиссера Инги Шепелёвой, ставший первым в России углеродно-нейтральным фильмом и собравший коллекцию призов на международных кинофестивалях, обретает цифровую жизнь. Картина уже доступна подписчикам Wink, а в ближайшее время стартует и на «Кинопоиске».

Действие фильма разворачивается в Якутии — среди суровых пейзажей, древних легенд и размеренного ритма жизни. Лента рассказывает историю любви якутской учительницы и приезжего директора музыкальной школы, в которой личная драма переплетается с вопросами культурной идентичности. Их встреча становится столкновением двух миров и двух разных жизненных ритмов. Постепенно бытовой конфликт перерастает в тонкую, мистическую историю сближения, где реальность сосуществует с мифом, а чувства оказываются сильнее границ и различий.

Фильм создан при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм».

Лента стала первым в России углеродно-нейтральным фильмом, полностью реализовавшим принципы устойчивого кинопроизводства: от расчета и сокращения выбросов до их компенсации.

Фильм прошёл насыщенный фестивальный путь и был отмечен рядом престижных наград. «Белый пароход» получил Гран-при конкурса экологичного кинопроизводства «Зелёный экран» и стал триумфатором IV Буддийского международного кинофестиваля.

Картина участвовала в основном конкурсе Фестиваля актуального российского кино «Маяк», была отобрана в программу Международного кинофестиваля в Сан-Паулу, а также получила приз за лучшую операторскую работу на кинофестивале «Алафейская гора», Специальный приз жюри на XVIII Чебоксарском международном кинофестивале и приз за лучший сценарий IX Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон». Кроме того, «Белый пароход» вошел в конкурсную программу итальянского фестиваля Ischia Film Festival и участвовал в XIX Международном фестивале кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского».

Продюсерами «Белого парохода» являются основатель российской кинокомпании MIMESIS и сооснователь первого Российского независимого агентства короткометражного кино VOSTOK Янна Буряк и главный редактор портала о кино «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов. Сопродюсерами выступают Степан Бурнашёв («Ыт», «Чёрный снег») и Дмитрий Давыдов («Ыт», «Пугало», «Костёр на ветру»). Производством кинокартины занимаются MIMESIS, Студия творческих инициатив «Открытие», «Сайдам Барыл» и Limitless.

В съёмках фильма принимали участие как профессиональные, так и непрофессиональные актёры, а также музыкальные работники, преподаватели и ученики музыкальных школ Якутска.

Элла Соколова, исполнительница главной роль, раньше никогда не снималась в кино. В жизни она преподаёт в музыкальном колледже, что рифмуется с образом её героини Марты. Съёмки проходили в том же здании, где Элла работает уже более 20 лет.

Исполнивший главную роль Александр Кошкидько – актёр театра в Санкт-Петербурге. Он играет в «Театро ди Капуа», театре «Lusores», «Инженерном театре АХЕ», «Театральной лаборатории Яны Туминой», «Таком театре», «Театре АСБ», «Театре на Литейном».

Режиссер Инга Шепелёва: «Мы снимали этот фильм с большой любовью и трепетом. Не боялись искать, экспериментировать с формой и интонацией, старались, чтобы каждая сцена была пропитана чувствами. Для меня было огромным счастьем — почти личным праздником — увидеть, как фильм вышел в прокат. И сегодня для меня как для режиссёра снова праздничный день, потому что теперь его смогут увидеть еще больше людей».

Продюсер Жан Просянов: «»Белый пароход» прошел большой фестивальный путь, и получил ряд наград, что для нас очень важно и приятно. И мы благодарны Министерству культуры и фонду “Кинопрайм” за поддержку проекта. Но у таких фильмов всегда своя дорога к зрителю — более длинная, но более глубокая. Именно поэтому особенно важно, что эта картина выходит сразу на двух платформах — Wink и Кинопоиске. Онлайн дает авторскому кино новые возможности расширять аудиторию и находить своего зрителя в разных регионах страны».