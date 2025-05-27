«Сказания Земноморья»: культовое фэнтези Урсулы Ле Гуин выходит на большой экран

Кинопрокатная компания RWV Film готовит к выпуску на большие экраны «Сказания Земноморья» — анимационный фильм Горо Миядзаки, сына знаменитого Хаяо Миядзаки. Это масштабный проект от легендарной студии Ghibli — экранизация культовой фэнтезийной саги американской писательницы Урсулы Ле Гуин. Аниме демонстрировалось на внеконкурсной программе 63-его кинофестиваля в Венеции. По окончании показа зрители устроили овацию, продолжавшуюся более шести минут.
В сказочный мир Земноморья пришла беда — равновесие сил нарушено, королевство приходит в упадок, в сердцах людей поселяются злоба и зависть. Драконы, обитающие в Западном пределе, неожиданно появляются на востоке, во владениях людей, и приводят их в ужас. Обеспокоенный этим, верховный маг Гед по прозвищу Сокол отправляется искать первопричину всех бед. В путешествии он встречает юношу по имени Аррен. Вскоре они спасают от работорговцев девушку Терру. Вместе героям предстоит противостоять тёмным сторонам своей личности и разобраться, что же на самом деле происходит в Земноморье.
Фильм снят по мотивам цикла книг Урсулы Ле Гуин о Земноморье, главным образом по третьей книге цикла «На последнем берегу». Однако сам Горо Миядзаки значительно переработал исходный материал.
Тайна, которую предстоит раскрыть героям, затрагивает не только магические законы, но и философские вопросы жизни и смерти, правды и лжи, личной ответственности и судьбы. В фильме происходит столкновение двух мировоззрений: старого мира, где магия и природа гармонично сосуществуют, и нового, где человек стремится взять контроль надо всем. Одним из центральных аспектов фильма является тема роста и самопознания. Она находит отражение в экзистенциальных вопросах, поставленных Урсулой Ле Гуин в оригинальном произведении: что такое истинная свобода, каковы границы человеческой воли, и что означает быть частью большего целого?
Миядзаки в своем фильме пересматривает и расширяет эти идеи, добавляя элементы японской философии и культурных традиций, что позволяет создать более универсальный нарратив, способный затронуть зрителей разных возрастов и культур.
Процесс создания фильма был длительным и сложным, что характерно для всех крупных проектов Studio Ghibli. Студия вложила значительные ресурсы в анимацию, чтобы передать масштаб и атмосферу Земноморья. Фильм был оценён за захватывающее визуальное оформление. Горо Миядзаки удалось создать живой и динамичный мир, который привлёк зрителей в Японии и за рубежом.
«Сказания Земноморья» — это фильм, который требует от зрителя внимания к мельчайшим деталям. Работа Горо Миядзаки остаётся ярким примером использования анимации для рассказа о глубоком философском поиске и сталкивающихся между собой мировоззрениях. Визуально красивый и драматически насыщенный, фильм оставляет сильное впечатление и открывает зрителям волшебный мир Земноморья.
- «Амбициозный фильм, полный мощных мифических образов», — пишет Decent Films;
- «Качественная работа» — The Hollywood Reporter;
- «Живописные фоны и детально проработанные пейзажи являются изюминкой повествования» — Deep Focus Review;
- «Наследие Миядзаки в надежных руках» — New York Post;
- «Увлекательная работа» — Guardian;
- «Декорации делают фильм достойным просмотра, а режиссер Горо Миядзаки показывает, что он действительно сын своего отца» — Empire Magazine.