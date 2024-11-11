Якутский фильм «Там, где танцуют стерхи» получил две награды на XXX Минском международном кинофестивале

Фильм «Там, где танцуют стерхи» якутского режиссера Михаила Лукачевского стал обладателем двух наград на XXX Минском международном кинофестивале «Лiстапад».

«По итогам XXX Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», фильм «Там, где танцуют стерхи» режиссёра Михаила Лукачевского получил сразу две награды! Это приз Президента Республики Беларусь «За гуманизм и духовность в кино» и приз «За лучшую режиссуру игрового фильма имени Михаила Пташука», — написал в своём Telegram-канале глава республики Айсен Николаев.

Фильм рассказывает историю 8-летнего мальчика Вани, который переживает смерть матери. Он верит, что та превратилась в белого журавля — стерха, и мечтает увидеть стаю этих редких и прекрасных птиц.

Картина снята по мотивам автобиографической повести якутского ученого и фотографа Ивана Дьячковского «Бег за радугой» при поддержке министерства культуры РФ и министерства культуры и духовного развития Якутии.

Ранее лента получила Гран-при VII Якутского международного кинофестиваля. Фильм также удостоился Гран-при арктического кинофестиваля «Золотой ворон» в Анадыре, а исполнитель главной роли — 10-летний Миша Слепцов из села Чакыр Амгинского района Якутии — получил специальный приз жюри конкурса полнометражных фильмов. В августе лента также стала фильмом открытия фестиваля российского кино в Пекине. В прокате фильм заработал свыше 26 млн рублей.

Отметим, что еще одна якутская лента — «Схватка» режиссера Эр Санаа Ох-Хотор — завоевала специальный диплом в номинации «Кино молодых» с формулировкой «Судьба человека».

XXX Минский международный кинофестиваль «Листопад» прошел в столице Беларуси с 1 по 8 ноября под лозунгом «Кино со знаком качества». В 2024 году киносмотр проходит при широком участии стран-членов и стран-партнеров БРИКС, среди мероприятий в программе — Дни кино Индии, Китая, Пакистана, России, Узбекистана. В рамках Дня кино России были показаны еще два якутских фильма «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой и «Легенды вечных снегов» Алексея Романова.