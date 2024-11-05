Виктор Моисейкин представил редкие ювелирные работы на China International Import Expo

В Китае на выставке China International Import Expo состоялась презентация уральского региона

России и показ работ художника, ювелира и изобретателя Виктора Моисейкина. Гости экспозиции увидят музейный арт-объект «Птица удачи», камнерезные миниатюры из уральских самоцветов в стиле Фаберже, драгоценности с инновационной закрепкой «Вальсирующее сияние», коллекцию традиционных русских талисманов «Денежкин камень» из проекта «Искусство дарить».

Ювелирный дом Moiseikin, отметивший в прошлом году 30-летие, в настоящее время является одним из самых известных российских брендов. Компания специализируется на создании украшений, камнерезных миниатюр и подарков в русской стилистике Фаберже из уральских самоцветов в сегменте luxury. Коллекции Moiseikin отличает самобытный стиль, внимание к художественным образам русской культуры и любовь к лучшим драгоценным камням – бриллиантам, знаменитым уральским самоцветам и изумрудам.

«Денежкин камень»

Название талисмана «Денежкин камень» происходит от географического названия уникального природного заповедника в России. Одного из природных чудес, скрытого среди Уральских гор. Драгоценные камни из того живописного края обладают уникальным минералогическим составом и считаются талисманами и оберегами, приносящими удачу и благосостояние. «Денежкин камень» — красивый и символичный сувенир из России. Для тех, кто ценит умиротворение и склонен к созерцательности разработана коллекция камней разных оттенков, которые можно собрать в горку, загадать желание и полюбоваться красотой минералов из недр Уральских гор.

Waltzing brilliance®

Технология представляет собой конструкцию закрепки, позволяющую камню словно в вальсе вращаться вокруг оси, созданной двумя точками соприкосновения. А за счет эффекта взаимного отражения света в гранях играть даже при минимальном освещении. Легкость, свободу движения и вдохновляющую жизнерадостную эстетику вальсирующих камней воплощает слоган бренда «Вальсируй свою жизнь!».

В международном профессиональном сообществе закрепка признана выдающимся достижением 21 века, не имеющим аналогов в мире. С 2012 года она запатентована в России, Китае, в странах Евросоюза и США. В 2017 году сет «Жар-Птица» с Waltzing brilliance® выиграл конкурс дизайна International Jewellery Design Excellent Award в Гонконге, а через два года в России удостоен премии Гохрана за инновационный подход в ювелирном дизайне и был представлен в Государственном историческом музее в Москве на Красной площади.

Gems Сouture

Этот сервисный проект дарит клиентам бренда радость творчества. Он позволяет создавать индивидуальный дизайн украшений по аналогии с созданием фэшн-коллекций, а Виктор Моисейкин выступает в роли ювелирного «кутюрье». Исключительные камни для украшений клиенты выбирают из предложенных лотов. Клиентами сервиса могут быть как частные лица, так и компании, которые занимаются продажей драгоценностей.

«Русский вальс»

Коллекция украшений с бриллиантами и голубыми турмалинами параиба воплощает одну из самых ярких праздничных традиций во времена императорской России XIX века – зимних костюмированных балов накануне православного Рождества с их с казочной атмосферой, утонченностью и снежными «вальсами» на фоне голубого неба.

Посетителям выставки также выпадет уникальный шанс увидеть музейный арт-объект «Птица удачи», объединяющий ювелирное и камнерезное искусство и обладающий статусом художественного и культурного наследия России. Он хранится в частной коллекции и выставляется крайне редко.