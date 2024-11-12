Российская киноиндустрия займет центральное место на Дубайском международном рынке контента DICM​​​

Двадцать российских компаний представят свыше 110 фильмов, сериалов и анимационных проектов на главной площадке медиаиндустрии Ближнего Востока и в Северной Африки – Дубайском международном рынке контента DICM 2024.

Российский стенд Russian Content Worldwide, организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России, станет самым масштабным на кинорынке, главной аудиторией которого являются международные дистрибьюторы, представители ТВ-каналов и VOD платформ не только региона MENA, но и стран Азии, Европы, Латинской Америки. РОСКИНО организует участие индустрии в DICM с 2021 года, и количество российских участников в этом году станет рекордным за всю историю.

«С этого года ОАЭ вошли в состав БРИКС, и мы надеемся, что наше сотрудничество в рамках этой организации будет расширено. В этом направлении уже сделаны важные шаги. Так, летом в Москве масштабно прошли Дни культуры ОАЭ; также на юбилейном X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур состоялась встреча министров культуры стран БРИКС, у нас были плодотворные переговоры с Министром культуры Объединенных Арабских Эмиратов Салемом Бен Халедом Аль-Касеми. Презентация российских кино- и анимационных проектов на знаковом для Ближнего Востока индустриальном мероприятии – рынке контента DICM – позволит укрепить деловое сотрудничество с регионом, и будет содействовать росту экспорта российского кино на ближневосточный рынок», – говорит министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

«За несколько лет участия российской киноиндустрии в рынке DICM ближневосточный регион смог ближе познакомиться с нашим современным контентом; произошел большой сдвиг – есть интерес и к художественным фильмам, и к сериалам, которые хотят приобретать в том числе и в виде форматов (для создания римейков), и к анимации. Увеличилось количество российских картин в кинопрокате ОАЭ и стран Персидского залива: по итогам первого полугодия 2024 года эти государства входят в ТОП-5 зарубежных рынков по кассовым сборам российских фильмов в кинотеатральном прокате. В 2024 году мы представляем рекордное количество компаний и проектов на DICM. Уверена, что мероприятие будет продуктивным в плане договоренностей и будущих сделок», – рассказывает генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

В числе новинок среди художественных фильмов зарубежным покупателям контента представлены: семейное фэнтези «Волшебник Изумрудного города», драма «Пророк. История Александра Пушкина», экшн «Последний Ронин» («Централ Партнершип»); российско-китайский приключенческий детектив «Красный шелк», комедия «Василий» («Арт Пикчерс Дистрибьюшн»); семейная драма «Пальма 2» («Марс Медиа Энтернтейнмент»); сказки «Финист. Первый богатырь» (All Media (a START company)) и «Огниво» (Кинокомпания «СТВ»); комедия «Водитель-олигарх» («Пиманов и партнеры»).

Новые сериалы, с которыми ознакомятся зарубежные дистрибьюторы на стенде Russian Content Worldwide, включают российско-турецкую мелодраму «Цвет граната», психологический детектив «Загляни ему в голову» и коллекцию мелодрам Love stories (холдинг ВГТРК); исторический детектив по мотивам реальной истории жизни российского адвоката Фёдора Плевако «Плевако» (студия «Рок»); фантастический детектив об исчезновении пассажирского самолета «Прометей» («Централ Партнершип»); драму «Жить жизнь» (All Media (a START company)); остросюжетный сериал про участников спасательного отряда «Пять минут тишины. Море и горы» (телекомпания НТВ) и другие.

В регионе MENA высоко ценят российскую анимацию. Десять из двадцати участников российского стенда покажут анимационные проекты. В их числе: новый полнометражный мультфильм про приключения мамонтенка «Герои Арктики» и проект «Супергерои.ру» (анимационная студия «Воронеж»); новый полнометражный новогодний мультфильм «Три кота. Зимние каникулы» («Арт Пикчерс Дистрибьюшн»), сериалы «Оранжевая Корова», «Тайны Медовой Долины», «Енотки» (киностудия «Союзмультфильм»); сериалы «Белка и Стрелка. Тайны космоса» («КиноАтис»), «Дракошия» (анимационная компания «ЯРКО»), «Кошечки-собачки» («Цифровое телевидение»), «Туган Батыр» («Терра-Анима»), «Супер Мяу» («Рой Интертейнмент»), полнометражные анимационные фильмы «Грузовички» (S Sales House) и «Мечи и роботы» (Марс Медиа Энтернтейнмент). Кинокомпания СТВ предложит для рассмотрения зарубежным покупателям контента фильм «Лунтик. Возвращение домой» – самый кассовый анимационный проект 2024 года в российском кинопрокате.

Российское документальное кино в Дубае представлено проектами разных жанров: «Тайны Карениной» (S Sales House); «По следам сирийских мудрецов», «Космический рейс. Навстречу солнцу» (холдинг ВГТРК); «Неизвестный Кремль» («Пиманов и партнеры»).

Также свои проекты на DICM 2024 представляют «Планета Информ Телеконтент» («Чувства Анны», «Кентавр»), студия «ВСТРЕЧА» («Туман»), «Яндекс.Студия» («Майор Гром.Игра»).

В рынке DICM традиционно принимают участие компании из России, ОАЭ, Египта, Алжира, Иордании, Ирана, Ливана, Южной Кореи, России, Турции, Китая, Индии, Малайзии, Японии, Испании, Франции, Германии, Колумбии и других стран. Ожидается, что на DICM 2024 свой контент представят более 40 компаний-экспонентов.

В числе ключевых байеров, которые планируют посетить рынок, – представители таких организаций, как MBC Group (Саудовская Аравия), Viu MENA, Echorouk Media Group (Алжир), OSN (ОАЭ), Zee Entertainment (Индия), Z5 Weyyak, телеканал Asharq News, Rotana Media Egypt, Sharjah Broadcasting Authority (ОАЭ), Dubai Media Incorporated (ОАЭ), Al Majd TV Network, OTT-платформа Shahid, Karbala Satellite Channel Group (Ирак) и другие крупные игроки.