Яна Чурикова, Алена Ахмадуллина и Покрас Лампас выступят на одной сцене в Москве

22 апреля в центре Москвы пройдет церемония награждения премии E+ Awards, которая вручается за самые эффективные проекты в области маркетинга. В этом году организаторы решили отойти от привычного формата и представят гостям иммерсивный опыт синтеза разных искусств — от балета и оперы до каллиграфии и моды. Специальными гостями станут дизайнер Алена Ахмадуллина, оперная певица Ксения Дежнева, художник-каллиграф Покрас Лампас и другие деятели культуры. Вечер проведет Яна Чурикова.

Главная тема вечера — искусство смыслов.

«Мы живем в мире, где не хватает доверия, понимания и смысла. Сегодня маркетинг, на ряду с традиционными видами искусства влияет на то, что люди чувствуют, выбирают и во что верят. Поэтому так важно, чтобы коммуникация компаний была наполнена смыслом», — комментирует Ольга Малыбаева, директор по маркетингу E+ Awards.

Выбор героев вечера не случаен. Каждый из них создает свое творчество на стыке разных дисциплин, старого и нового, создавая для зрителей уникальный эмоциональный опыт.

Покрас Лампас представит перформанс «+1 к смыслу». Детали держатся в секрете, но художник обещает, что зрители смогут увидеть то, что скрыто под слоем краски. «Искусство смыслов близко к философии каллиграфии, которая сплетает визуальную часть текста с концептуальным посланием. Каждый сможет сделать декодинг — обнаружив под слоем краски смелость, любовь и креативность», — говорит Лампас.

Алена Ахмадуллина — знаковая фигура в российской моде, которая вот уже четверть века вписывает культурные коды, фольклорные мотивы и сложнейшие интеллектуальные принты в контекст мирового подиума. Ее творческий путь — это живое доказательство того, что мода может быть глубоким концептуальным высказыванием. В рамках церемонии она подготовит для приглашенных звезд авторские наряды, каждый из которых будет воплощать уникальную идею.

«Сегодня мода становится языком смыслов. Для меня важно, чтобы за каждым образом стояла идея — только тогда он приобретает настоящую силу и вызывает эмоциональный отклик», — комментирует дизайнер Алена Ахмадуллина.