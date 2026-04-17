Бренд Динары Садековой принял участие в проекте «Успешная мама»

— Хочу отдельно подчеркнуть то, чем я сама горжусь больше всего. Наш выход получился очень “вкусным” визуально. Мы были яркие, стильные, цельные. Такие, что на нас хотелось смотреть. И это не про «кричать», это про вкус, подачу и уверенность. — говорит Динара Садекова. — Потому что фэшн это не только блеск и стразы. У моды есть другая сторона. Более взрослая, более тонкая, где работает силуэт, фактура, детали, настроение. И в этот раз мы как раз показали именно её. Мы специально ушли от привычного “сверкания” и сделали по-другому, в новой эстетике. И мне нравится, как это получилось.

Динара выражает особую благодарность и Юлии Мишканцовой: «Для меня очень значимо, что она была с нами. Юлия кастинг-директор клипов Сергей Арутюнов , и она точно знает, как образ должен выглядеть в движении и как он работает на камеру. Она собрала для наших девушек эксклюзивные, индивидуальные образы, которые идеально совпали с настроением проекта «Успешная мама».

И ещё один момент, который трогает меня каждый раз. На подиум выходили девушки-модели с нашими собачками на руках, а собачки были одеты в одежду моего бренда Садекова Динара. Это про стиль и про любовь одновременно. И именно такой формат мне близок.

Если вам тоже откликается идея “яркости со вкусом” и хочется видеть моду шире, чем просто блёстки, напишите в комментариях одно слово: “вкус”. Мне очень интересно, кто со мной на одной волне».

Над проектом работали: визажисты Полина Сафронова, Екатерина Столповских, Татьяна Сергеева; фотограф Алина Абушаева; модели Татьяна Меликьян, Татьяна Свиридова, Юлия Светошова, Анастасия Забелина, Алена Стефаненко, Евгения Моторина, Дарья Прудникова, Анна Терехова, Алина и Галина Козловы.

Партнёром проекта по сложившейся традиции выступила Патя Сулейманова.

Фото: Алина АБУШАЕВА