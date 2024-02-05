Яна Кошкина играет саму себя себя в новом сезоне сериала «Сергий против нечисти»

Яна поделилась своими впечатлениями от съемок в сериале «Сергий против нечисти. Яга».

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера ожидаемого третьего сезона комедийного сериала «Сергий против нечисти. Яга» режиссера Андрея Волгина. В главных ролях Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Елена Подкаминская, Дмитрий Куличков и Ян Цапник.



Яна Кошкина, актриса, телеведущая:

«Мне всегда было интересно пробовать отрицательных героинь! Поэтому на участие в этом проекте я согласилась довольно быстро. Скажу по секрету: изначально я пробовалась на другую роль, не камео, но после проб стало понятно, что я для нее пока слишком молода… Спасибо моим партнерам Дмитрию Губерниеву и Дмитрию Хрусталёву с которыми всегда комфортно работать. Чувство юмора и профессионализм — это то, что я всегда особенно ценю на съемочной площадке».

В предыдущих эпизодах капитан полиции Кракин (Дмитрий Куличков) попал в мир нечисти, а Сергию (Роман Маякин), Кате (Лукерья Ильяшенко) и Тетушке (Ирина Розанова) удалось победить самого Вия, который воскресил всю поверженную ранее нечисть. Цена за победу оказалась высокой: кто-то из борцов сам стал чудовищем высшего порядка, и каждый из героев подозревает в себе неладное. Когда беда касается Кати — не просто напарницы, а любимой женщины Сергия — он принимает решение заключить сомнительную сделку с Ягой (Елена Подкаминская).

Тем временем, в Москве начинают пропадать знаменитости, и полиция не может распутать эти дела обычными следственными методами — ведь за исчезновениями стоит мощная нежить с Востока. Разыскать их смогут только Сергию и Кате, которые уже победили и Водяного, и Кошку-Баюншу, и Домового, и птицу Сирин.