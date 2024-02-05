Центральный Дом Российской Армии и Московский Театр-студия Всеволода Шиловского заключили Соглашение о сотрудничестве

В Центральном Доме Российской Армии состоялась торжественная церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между ЦДРА и Московским Театром-студией Всеволода Шиловского. Соглашение подписали начальник Центрального Дома Российской Армии заслуженный работник культуры РФ Василий Мазуренко и основатель и художественный руководитель Московского театра-студии Всеволода Шиловского, народный артист РСФСР Всеволод Шиловский.

Предметом Соглашения является формирование деловых контактов, развитие культурных связей и установление основ взаимодействия в области культуры и искусства.

«Благодаря нашему проекту «В кругу друзей» уже более 20 лет военнослужащие и их семьи посещают столичные театры и концертные площадки. Сегодня к этой программе присоединился коллектив Театра-студии Всеволода Шиловского», - сказал Василий Мазуренко.

Также он отметил, что первый спектакль в рамках подписанного соглашения состоится накануне Дня защитника Отечества.

Художественный руководитель Театра-студии Всеволод Шиловский, в свою очередь, подчеркнул, что подписанное соглашение позволит разнообразить досуг военнослужащих и их родных.

«Мы очень рады, что у нас есть возможность поддержать военнослужащих и их семьи. Я сам ребёнок войны и помню, как моя мама неделями не выходила с завода и руководила ребятами 12-13 лет, которым подставляли ящики, чтобы они доставали до станков и работали по 6 часов в день. Наши женщины внесли огромный вклад в Победу советского народа в Великой Отечественной войне. В репертуаре нашего театра есть спектакли, которые порадуют всех наших защитников. В планах у нас - военно-патриотические спектакли и представления для детей. Поэтому сотрудничество с Центральным Домом Российской Армии станет длительным, продуктивным и приятным для всех», - сказал Всеволод Шиловский.

Ранее Центральный Дом Российской Армии подписал соглашение о сотрудничестве с Театральным институтом имени Бориса Щукина, Всероссийским государственным университетом кинематографии имени С.А. Герасимова и Следственным комитетом Российской Федерации.