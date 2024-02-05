В киноцентре «Октябрь» прошла премьера кинотриптиха «Безумный ангел Пиноккио»

Уже сейчас кинотриптих Бориса Юхананова, созданный по пьесе Андрея Вишневского, можно увидеть в 60 городах России. В день премьеры зрители познакомились с историей о путешествующем сквозь миры Пиноккио.

Среди гостей премьеры были Борис Юхананов, Владимир Епифанцев, Алла Сигалова, Мария Беляева, Елена Морозова, Андрей Сильвесторов, Глеб Алейников, Дмитрий Волкострелов, Ирина Йовович, Евгения Синицкая, Лилия Сайфуллина, Надежда Гуськова.

Перед показом со сцены главного зала кинотеатра «Октябрь» зрителей премьеры приветствовал режиссер постановки Борис Юхананов: «Это был долгий и сложный процесс создания самого спектакля. У нас все делается небыстро, тщательно, часто тревожно, часто счастливо. Скажу огромное спасибо моим друзьям, артистам, мы каждый день работаем вместе и служим этому искусству. Спасибо всем, кто принимал участие в этой работе, и спасибо вам, что вы пришли и ждете наш фильм».

После показа состоялось обсуждение с Борисом Юханановым и музыкальным критиком Дмитрием Ренанским. Фильм создан на основе многократно отмеченных профессиональной критикой спектаклей Электротеатра Станиславский «Пиноккио. Лес» и «Пиноккио. Театр», в которых сказка превращается в философское фэнтези.

Роль Пиноккио исполнила Мария Беляева. Свои последние роли в кинотриптихе сыграл народный артист РФ Владимир Коренев (1940 – 2021). В фильме также играют молодые звезды театра и кино Антон Лапенко, Борис Дергачев, Дмитрий Чеботарев и Антон Филипенко. Анастасия Нефедова, лауреат премии «Золотая маска», создала костюмы для спектакля, музыкальную партитуру написал Олег Трояновский. Оператором выступил Александр Ильховский.

Кинотриптих – самостоятельное произведение, сохраняющее смысл и нюансы спектакля, но переводящее его эстетику на киноязык во всей красоте технического совершенства. История о путешествующем сквозь миры Пиноккио дает зрителю магический опыт погружения в наивную и одновременно сложную, как и сам главный герой, реальность.