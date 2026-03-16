ЦСИ Винзавод с 2021 года года реализует проект ВИН-ВИН, который был запущен как маркет современного искусства в рамках направления Арт-рынок. За время работы проекта на каждый опен-колл поступает от 600 заявок. Маркет представил за все время работы более 1000 художников, творческих сообществ, галерей и объединений и дал старт карьере более 500 новым именам.

С 2026 года проект ВИН-ВИН получает новый статус ярмарки и будет называться – ярмарка новых имен ВИН-ВИН.

«Мы приняли такое решение по изменению статуса проекта, потому что за 11 выпусков видим значительное повышение уровня заявок художниками, при росте их количества, а также растущий запрос коллекционеров. За это время, проект стал одним из ключевых событий на российском арт-рынке по смотру новых имен. Благодаря очень серьезной работе кураторов и экспертного совета, мы представляем на одной площадке как уже состоявшихся художников с новыми проектами, так и молодых, у которых есть большой потенциал. И мы почти никогда не ошибаемся», — Софья Троценко, основательница ЦСИ Винзавод.

Ярмарка сохранит один из главных принципов проекта — представление не менее 50% художников, ранее не принимавших участие. Это правило позволяет профессиональному сообщества дважды в год выбирать актуальные имена.

Для работы с новым форматом ярмарки ЦСИ Винзавод пригласил двух кураторов — со-основателей галереи ШИФТ Владислава Духанина и Дарью Кузнецову.

«Мы имеем дело с уже сильным брендом, ДНК которого построено на идеях обнаружения новых имен и поддержки художников на раннем этапе карьеры. В преобразовании от маркета к более зрелому ярмарочному формату нам важно еще больше подчеркнуть и усилить заложенные ЦСИ Винзавод смыслы.

В архитектуре это отражено через эргономичные решения в экспонировании и организации общих зон, а также через использование и контрастное сочетание простых материалов, в том числе прозрачных. Появляющийся структурный подход к архитектуре ярмарки и зонированию, плюс наш кураторский фокус на чистых и минималистичных экспозиционных решениях должны упростить взаимодействие гостей с искусством, позволить осмысленно рассмотреть больше авторов за ограниченное время без усталости от переизбытка визуальной информации», — куратор Владислав Духанин.

В этом выпуске ярмарка ВИН-ВИН представит ряд нововведений, которые в следующем выпуске станут постоянной частью проекта.

«Нововведения как раз отражают идею экспериментальности будущего выпуска. Вопреки очевидному отсутствию сложных медиумов, таких как видео-арт, на ярмарках и в общем объеме рынка, мы решили посвятить видео отдельную секцию. Мы решили озаглавить ее «Сдвиг», ссылаясь не только на перевод названия нашей галереи, но и на предчувствие перемен во взглядах коллекционеров на нетрадиционные формы искусства», — куратор Дарья Кузнецова.

Помимо новой секции «Сдвиг», посвященной видео-арту, на ярмарке состоится портфолио-ревью.

Приглашенные эксперты, среди которых Дарья Кузнецова и Владислав Духанин (галерея ШИФТ/SHIFT), Лена Фадеева и Алина Чичикова (галерея fābula), Ирина Шульженко и Дарья Ярцева (галерея Deep List), куратор Екатерина Бочавар, галерист Александр Бланарь проведут консультации для художников ярмарки и помогут составить более качественное портфолио работ для грамотного продвижения в карьере. Также планируется усилить акцент на участие галерей. Галереи, прошедшие отбор по конкурсу, будут маркированы в пространстве ярмарки и в осеннем выпуске будут выделены в отдельную секцию. Коллекционерам представят отдельные слоты для посещения ярмарки, сохраниться формат Collector’s hours.

На открытый конкурс ярмарки поступило более 900 заявок.