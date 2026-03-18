Вырос спрос на книги-первоисточники лауреатов «Оскара»

В ночь с 15 на 16 марта состоялась 98-я церемония вручения премии «Оскар». На фоне главной кинопремии года книжный сервис «КИОН Строки» проанализировал интерес пользователей к литературным первоисточникам фильмов, оказавшихся в центре оскаровской гонки. Исследование показало, что потребление книг в жанре современной литературы за год выросло на 57%, а самую выраженную динамику показала «Винляндия» Томаса Пинчона: спрос на книгу вырос на 78% год к году.

Главным триумфатором церемонии стала лента Пола Томаса Андерсона One Battle After Another («Битва за битвой») — свободная экранизация романа Vineland («Вайнлэнд»), получившая шесть наград, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий». Среди заметных литературных адаптаций этого сезона также оказался Frankenstein («Франкенштейн») Гильермо дель Торо по роману Мэри Шелли: фильм выиграл «Лучшие костюмы», «Лучший грим и прически» и «Лучшую работу художника-постановщика». Еще одной важной экранизацией в наградной повестке стал Train Dreams («Сны поездов») — фильм по повести Дениса Джонсона, номинированный в том числе на «Лучший фильм» и «Лучший адаптированный сценарий».

Самую выраженную динамику показала «Винляндия» Томаса Пинчона: спрос на книгу вырос на 78% год к году. «Франкенштейн» Мэри Шелли прибавил 72%, а «Сны поездов» Дениса Джонсона — 41%.

Рост интереса к экранизированным книгам развивается в более широком тренде: потребление современной литературы на «КИОН Строках» увеличилось на 57% год к году. В топ-5 книг жанра по итогам 2025 года вошли «Тоннель», «Атлант расправил плечи», «Вторая жизнь Уве», «Завет воды» и «Скрытая бухта».

Оскаровский сезон усиливает интерес аудитории не только к самим фильмам, но и к их литературным основам. Пользователи возвращаются к книгам, чтобы глубже погрузиться в историю, сравнить экранную интерпретацию с авторским текстом и заново открыть для себя произведения, оказавшиеся в центре мирового культурного разговора.