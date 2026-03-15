1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Золотой век научной фантастики

Золотой век научной фантастики

Изображение: Творческая мастерская NESNOVA, ivart.tv

Накануне знаменательного астрономического события, а также, в честь 100-летия введения в фундаментальную физику термина «Тёмная материя», АртМосковия составила список из самых интересных, с точки зрения редакции книг научной фантастики, авторов и циклов, сформировавших этот жанр – от «Золотого века» до наших дней.

Основоположники и «Золотой век» (1930–1950-е)

  • Герберт Уэллс — Война миров (1898). Классика вторжения пришельцев, породившая множество подражаний.
  • Эдгар Райс Берроуз — Принцесса Марса (1912). Романтическая тям-боповская фэнтези-фантастика, начало цикла о Джоне Картере.
  • Айзек Азимов — Основание (1951). Цикл о галактической империи и математическом предсказании истории.
  • Айзек Азимов — Я, робот (1950). Сборник рассказов, в котором сформулированы знаменитые «Три закона робототехники».
  • Артур Кларк — Конец детства (1953). Философский роман о контакте с могущественными пришельцами и эволюции человечества.
  • Роберт Хайнлайн — Звёздный десант (1959). Милитаристская сатира о войне с жуками и цене гражданства.
  • Роберт Хайнлайн — Чужак в чужой стране (1961). История человека, воспитанного марсианами, и его взгляда на человеческое общество.
  • Рэй Брэдбери — Марсианские хроники (1950). Цикл рассказов-притч о колонизации Марса и тоске по Земле.
  • Рэй Брэдбери — 451 градус по Фаренгейту (1953). Антиутопия о мире, где сжигают книги, но с космическим финалом.
  • Джон Уиндем — День триффидов (1951). Постапокалипсис: люди слепнут, а хищные растения наступают.
  • Клиффорд Саймак — Город (1952). Роман в новеллах о будущем, где люди ушли, а Землю унаследовали псы-мутанты и роботы.
  • Стэнли Вейнбаум — Марсианская Одиссея (1934). Классический рассказ о встрече с абсолютно чужой формой жизни.
  • Олаф Стэплдон — Создатель звёзд (1937). Глубочайшая философская «история будущего» от зарождения жизни до конца Вселенной.

Новая волна (1960–1970-е)

  • Фрэнк Герберт — Дюна (1965). Эпопея о пустынной планете, специях, гигантских червях и политических интригах галактического масштаба.
  • Урсула Ле Гуин — Левая рука Тьмы (1969). Исследование гендера и культуры на планете, где люди могут менять пол.
  • Урсула Ле Гуин — Обделённые (1974). Контакт двух противоположных цивилизаций: анархистов и капиталистов.
  • Филип Дик — Мечтают ли андроиды об электроовцах? (1968). Мрачный нуар о «охотнике на андроидов», легший в основу «Бегущего по лезвию».
  • Филип Дик — Убик (1969). Сюрреалистичный роман о распаде реальности.
  • Сэмюэл Дилэни — Вавилон-17 (1966). Лингвистическая фантастика: язык как оружие.
  • Роджер Желязны — Князь Света (1967). Индуистские боги на далекой планете, использующие высокие технологии.
  • Ларри Нивен — Мир-Кольцо (1970). Гигантское искусственное кольцо вокруг звезды, приключенческая одиссея.
  • Майкл Муркок — Ледовый Король (1969). Постапокалипсис в замерзающем мире, начало цикла об Освальде Бастейбле.
  • Харлан Эллисон (ред.) — Опасные видения (1967). Антология, перевернувшая жанр (рассказы).
  • Джо Холдеман — Бесконечная война (1974). Реалистичный взгляд на окопы космической войны и релятивизм времени.
  • Фредерик Пол — Врата (1977). Психологическая драма об артефактах пришельцев и чувстве вины.

Киберпанк и социальная фантастика (1980-е)

  • Уильям Гибсон — Нейромант (1984). Библия киберпанка: матрица, кибер-импланты, хакеры будущего.
  • Брюс Стерлинг — Схизматрица (1985). Мир после биотехнологической революции, где правят фракции «шейперов» и «механистов».
  • Орсон Скотт Кард — Игра Эндера (1985). Гениальный ребенок обучается в военной академии, чтобы спасти человечество от жуков.
  • Дэвид Брин — Звёздный прилив (1983). Восстание дельфинов и шимпанзе против людей, контакт с древней расой.
  • Дэн Симмонс — Гиперион (1989). Кентерберийские рассказы в космосе, паломники направляются к Гробницам Времени (тетралогия).
  • Лоис Макмастер Буджолд — Ученик воина (1986). Начало приключений Майлза Форкосигана, «миледи» галактической интриги.
  • Вернор Виндж — Пламя над бездной (1992). Глубокий космос, «Зоны Мысли» и стаи разумных псов-ульев.
  • Грег Бир — Музыка, звучащая в крови (1985). Вирусы, меняющие реальность, и синтезированные воспоминания.

Современная классика (1990–2000-е)

  • Нил Стивенсон — Лавина (1992). Киберпанк с лингвистикой и шумерской мифологией в виртуальной реальности.
  • Ким Стэнли Робинсон — Красный Марс (1992). Хроники терраформирования Марса с высочайшей научной достоверностью (трилогия).
  • Питер Уоттс — Ложная слепота (2006). «Твердая» НФ о контакте: вампиры, зомбированные люди и абсолютно чужой инопланетный разум.
  • Аластер Рейнольдс — Пространство Откровения (2000). Тёмный космос, загадочные киборги и угрозы из прошлого (цикл «Ингибиторы»).
  • Иэн Бэнкс — Вспомни о Флебе (1987). Начало цикла о Культуре — постдефицитной утопии и её тайной службе «Контакта».
  • Чайна Мьевиль — Вокзал потерянных снов (2000). Нью-Кробюзон: причудливое смесь стимпанка, биопанка и мрачного фэнтези.
  • Джон Скальци — Обречённые на победу (2003). Люди против инопланетян, юмор и приключения.
  • Роберт Чарльз Уилсон — Спин (2005). Земля изолирована таинственным барьером, время снаружи течет в миллионы раз быстрее.
  • Энн Леки — Слуги правосудия (2013). Космоопера от лица корабля-ИИ, лишившегося своего капитана.
  • Лю Цысинь — Задача трёх тел (2006). Контакт на фоне Культурной революции в Китае и нестабильная звёздная система.
  • Джеймс Кори — Пробуждение Левиафана (2011). Начало эпического цикла «Экспансия» (The Expanse), реализм и интриги в Солнечной системе.
  • Энди Вейер — Марсианин (2011). Выживание астронавта на Марсе, «робинзонада» с юмором и наукой.
  • Теодор Стерджен — Больше чем люди (1953). О детях-мутантах, становящихся единым сверх-организмом.
  • Альфред Бестер — Тигр! Тигр! (1956). Мрачная история мести человека, способного телепортироваться («джант»).

Циклы и романы

  • Эдмонд Гамильтон — Звёздные короли. Классическая космоопера про попаданца в будущее.
  • Гарри Гаррисон — Неукротимая планета. Авантюрист Язон динАльт против смертоносной флоры и фауны планеты Пирр.
  • Гарри Гаррисон — Стальная Крыса. Приключения галактического мошенника.
  • Гордон Диксон — Дорсай!. Цикл о воинах с планеты Дорсай и генетической памяти.
  • Эдвард Элмер Смит — Линзмены. Родоначальник жанра космической оперы, с которого всё началось.
  • Пол Андерсон — Патруль времени. Путешествия во времени и сохранение истории.
  • Джек Вэнс — Умирающая Земля. Далекое будущее, где наука стала магией.
  • Майкл Крайтон — Сфера. Затонувший космический корабль на дне океана (экранизация с Д. Хоффманом).
  • Стивен Кинг — Томминокеры. Найденный в земле инопланетный корабль и сходящие с ума люди.
  • Карл Саган — Контакт. Научный подход к приёму сигнала от внеземной цивилизации.
  • Курт Воннегут — Сирены Титана. Сатира о путешествиях во времени и смысле жизни.
  • Станислав Лем — Солярис. Океан на планете, пытающийся общаться через материализацию грез астронавтов.
  • Станислав Лем — Эдем. Катастрофа корабля на враждебной планете.
  • Кир Булычёв — Посёлок. Робинзонада людей, оставшихся на враждебной планете после крушения корабля.
  • Аркадий и Борис Стругацкие — Трудно быть богом. Прогрессоры на планете, застрявшей в Средневековье.
  • Аркадий и Борис Стругацкие — Пикник на обочине. Посещение Зоны инопланетянами, оставившими артефакты.
  • Иван Ефремов — Туманность Андромеды. Коммунистическая утопия далёкого будущего.
  • Сергей Лукьяненко — Линия Грез. Космические приключения в духе «Звёздных войн», но от русского автора.
  • Генри Каттнер и Кэтрин Мур — Маск. Рассказы о роботе-телепате, который любит страх.
  • Мюррей Лейнстер — Первый контакт. Классический рассказ о встрече земного и инопланетного кораблей в глубоком космосе.
  • Эрик Фрэнк Рассел — Оса. Планета землян в осаде, юмористический подход к войне.
  • Роберт Силверберг — Вверх по линии. Путешественник во времени пытается изменить прошлое.
  • Фредерик Браун — Марсиане, убирайтесь домой. Сатирическая комедия о нашествии болтливых марсиан.
  • Уолтер Миллер — Страсти по Лейбовицу. Постапокалипсис и возрождение науки через католическую церковь.
  • Фрэнк Херберт — Белый чум. Ученый создает вирус, убивающий только женщин, в отместку за гибель семьи.
  • Джон Варли — Стальной пляж. Репортер берет интервью у последнего выжившего после катастрофы на Луне.
  • Боб Шоу — Свет былого. Путешествие в прошлое через «медленный свет».
  • Кристофер Прист — Опрокинутый мир. Город движется по рельсам, жители не знают, что за пределами — смерть.
  • Джеймс Типтри-мл. (Элис Шелдон) — Сожжение Кармы. Сборники рассказов, меняющие взгляд на пол и реальность.
  • Пол Макоули — Дитя реки. Биопанк, солнце выжгло Землю, люди мутируют.
  • Ричард Морган — Видоизмененный углерод. Киберпанк-нуар: сознание можно хранить на чипе и загружать в новые тела.
  • Чарльз Стросс — Небо сингулярности. Пост-люди, разделившиеся на фракции, пытаются спасти Землю.
  • Ханну Райаниеми — Квантовый вор. Твердая НФ, пост-сингулярность, загадки и головоломки.
  • Паоло Бачигалупи — Заводная. Биотехнологии будущего и социальное расслоение (не совсем космос, но важный автор).
  • Бекки Чемберс — Долгий путь к маленькой сердитой планете. Уютная, добрая космоопера о команде строителей туннелей.
  • Марта Уэллс — Отказ всех систем. Дневники агрессивного бота-охранника, сбежавшего от хозяев.
  • Мэри Дория Расселл — Певчая птица. Мир, где люди уничтожили всех инопланетян, кроме одного поющего существа.
  • Джо Уолтон — Среди других. Девочка видит фей и эльфов, но это могут быть роботы или галлюцинации.
  • Кори Доктороу — Младший брат. Киберпанк о хакерах против Большого Брата (ближе к Земле).
  • Тед Чан — История твоей жизни. Сборник рассказов, включая тот, по которому снят фильм «Прибытие».
  • Кен Лю — Бумажный зверинец. Сборники рассказов, стирающие грань между фантастикой и магическим реализмом.
  • Н.К. Джемисин — Пятое время года. Мир с постоянными катастрофами и людьми, способными гасить энергию (фэнтези с НФ-элементами).
  • Ян Макдональд — Луна. Трилогия о жестоком будущем лунной колонии.
  • Майкл Суэнвик — Дочь железного дракона. Темная индустриальная сказка о девочке и драконе-танке.
  • Джон Краули — Машина. Детектив. Мир будущего, где люди живут вечно, а детектив ищет того, кто хочет умереть.
  • Томас Диш — Концлагерь. Антиутопия, где детей разводят на органы.
  • Брайан Олдисс — Теплица. Постапокалипсис, мутировавшая флора захватила мир.
  • Джеймс Грэм Баллард — Затонувший мир. Апокалипсис не космический, а климатический.
  • Артур Кларк — Свидание с Рамой. Гигантский инопланетный корабль залетает в Солнечную систему.
  • Артур Кларк — Фонтаны Рая. Строительство космического лифта.
  • Роберт Силверберг — Валентин Понтифик. Психологическая драма о понтифике планеты Маджипур.
  • Джек Макдевит — Военный талант. Контакт с инопланетянами, которые не понимают обмана.
  • Абрахам Меррит — Корабль Иштар. Мистика и приключения (ранний прародитель жанра).

Конечно, этот список субъективен, но он охватывает практически все ключевые вехи развития жанра.

«ЗАГРУЗКА»: «Русская Медиагруппа» представила мультимедийный проект о науке и технологиях

