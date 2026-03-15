Золотой век научной фантастики

Накануне знаменательного астрономического события, а также, в честь 100-летия введения в фундаментальную физику термина «Тёмная материя», АртМосковия составила список из самых интересных, с точки зрения редакции книг научной фантастики, авторов и циклов, сформировавших этот жанр – от «Золотого века» до наших дней.

Основоположники и «Золотой век» (1930–1950-е)

Герберт Уэллс — Война миров (1898). Классика вторжения пришельцев, породившая множество подражаний.

Эдгар Райс Берроуз — Принцесса Марса (1912). Романтическая тям-боповская фэнтези-фантастика, начало цикла о Джоне Картере.

Айзек Азимов — Основание (1951). Цикл о галактической империи и математическом предсказании истории.

Айзек Азимов — Я, робот (1950). Сборник рассказов, в котором сформулированы знаменитые «Три закона робототехники».

Артур Кларк — Конец детства (1953). Философский роман о контакте с могущественными пришельцами и эволюции человечества.

Роберт Хайнлайн — Звёздный десант (1959). Милитаристская сатира о войне с жуками и цене гражданства.

Роберт Хайнлайн — Чужак в чужой стране (1961). История человека, воспитанного марсианами, и его взгляда на человеческое общество.

Рэй Брэдбери — Марсианские хроники (1950). Цикл рассказов-притч о колонизации Марса и тоске по Земле.

Рэй Брэдбери — 451 градус по Фаренгейту (1953). Антиутопия о мире, где сжигают книги, но с космическим финалом.

Джон Уиндем — День триффидов (1951). Постапокалипсис: люди слепнут, а хищные растения наступают.

Клиффорд Саймак — Город (1952). Роман в новеллах о будущем, где люди ушли, а Землю унаследовали псы-мутанты и роботы.

Стэнли Вейнбаум — Марсианская Одиссея (1934). Классический рассказ о встрече с абсолютно чужой формой жизни.

Олаф Стэплдон — Создатель звёзд (1937). Глубочайшая философская «история будущего» от зарождения жизни до конца Вселенной.

Новая волна (1960–1970-е)

Фрэнк Герберт — Дюна (1965). Эпопея о пустынной планете, специях, гигантских червях и политических интригах галактического масштаба.

Урсула Ле Гуин — Левая рука Тьмы (1969). Исследование гендера и культуры на планете, где люди могут менять пол.

Урсула Ле Гуин — Обделённые (1974). Контакт двух противоположных цивилизаций: анархистов и капиталистов.

Филип Дик — Мечтают ли андроиды об электроовцах? (1968). Мрачный нуар о «охотнике на андроидов», легший в основу «Бегущего по лезвию».

Филип Дик — Убик (1969). Сюрреалистичный роман о распаде реальности.

Сэмюэл Дилэни — Вавилон-17 (1966). Лингвистическая фантастика: язык как оружие.

Роджер Желязны — Князь Света (1967). Индуистские боги на далекой планете, использующие высокие технологии.

Ларри Нивен — Мир-Кольцо (1970). Гигантское искусственное кольцо вокруг звезды, приключенческая одиссея.

Майкл Муркок — Ледовый Король (1969). Постапокалипсис в замерзающем мире, начало цикла об Освальде Бастейбле.

Харлан Эллисон (ред.) — Опасные видения (1967). Антология, перевернувшая жанр (рассказы).

Джо Холдеман — Бесконечная война (1974). Реалистичный взгляд на окопы космической войны и релятивизм времени.

Фредерик Пол — Врата (1977). Психологическая драма об артефактах пришельцев и чувстве вины.

Киберпанк и социальная фантастика (1980-е)

Уильям Гибсон — Нейромант (1984). Библия киберпанка: матрица, кибер-импланты, хакеры будущего.

Брюс Стерлинг — Схизматрица (1985). Мир после биотехнологической революции, где правят фракции «шейперов» и «механистов».

Орсон Скотт Кард — Игра Эндера (1985). Гениальный ребенок обучается в военной академии, чтобы спасти человечество от жуков.

Дэвид Брин — Звёздный прилив (1983). Восстание дельфинов и шимпанзе против людей, контакт с древней расой.

Дэн Симмонс — Гиперион (1989). Кентерберийские рассказы в космосе, паломники направляются к Гробницам Времени (тетралогия).

Лоис Макмастер Буджолд — Ученик воина (1986). Начало приключений Майлза Форкосигана, «миледи» галактической интриги.

Вернор Виндж — Пламя над бездной (1992). Глубокий космос, «Зоны Мысли» и стаи разумных псов-ульев.

Грег Бир — Музыка, звучащая в крови (1985). Вирусы, меняющие реальность, и синтезированные воспоминания.

Современная классика (1990–2000-е)

Нил Стивенсон — Лавина (1992). Киберпанк с лингвистикой и шумерской мифологией в виртуальной реальности.

Ким Стэнли Робинсон — Красный Марс (1992). Хроники терраформирования Марса с высочайшей научной достоверностью (трилогия).

Питер Уоттс — Ложная слепота (2006). «Твердая» НФ о контакте: вампиры, зомбированные люди и абсолютно чужой инопланетный разум.

Аластер Рейнольдс — Пространство Откровения (2000). Тёмный космос, загадочные киборги и угрозы из прошлого (цикл «Ингибиторы»).

Иэн Бэнкс — Вспомни о Флебе (1987). Начало цикла о Культуре — постдефицитной утопии и её тайной службе «Контакта».

Чайна Мьевиль — Вокзал потерянных снов (2000). Нью-Кробюзон: причудливое смесь стимпанка, биопанка и мрачного фэнтези.

Джон Скальци — Обречённые на победу (2003). Люди против инопланетян, юмор и приключения.

Роберт Чарльз Уилсон — Спин (2005). Земля изолирована таинственным барьером, время снаружи течет в миллионы раз быстрее.

Энн Леки — Слуги правосудия (2013). Космоопера от лица корабля-ИИ, лишившегося своего капитана.

Лю Цысинь — Задача трёх тел (2006). Контакт на фоне Культурной революции в Китае и нестабильная звёздная система.

Джеймс Кори — Пробуждение Левиафана (2011). Начало эпического цикла «Экспансия» (The Expanse), реализм и интриги в Солнечной системе.

Энди Вейер — Марсианин (2011). Выживание астронавта на Марсе, «робинзонада» с юмором и наукой.

Теодор Стерджен — Больше чем люди (1953). О детях-мутантах, становящихся единым сверх-организмом.

Альфред Бестер — Тигр! Тигр! (1956). Мрачная история мести человека, способного телепортироваться («джант»).

Циклы и романы

Эдмонд Гамильтон — Звёздные короли. Классическая космоопера про попаданца в будущее.

Гарри Гаррисон — Неукротимая планета. Авантюрист Язон динАльт против смертоносной флоры и фауны планеты Пирр.

Гарри Гаррисон — Стальная Крыса. Приключения галактического мошенника.

Гордон Диксон — Дорсай!. Цикл о воинах с планеты Дорсай и генетической памяти.

Эдвард Элмер Смит — Линзмены. Родоначальник жанра космической оперы, с которого всё началось.

Пол Андерсон — Патруль времени. Путешествия во времени и сохранение истории.

Джек Вэнс — Умирающая Земля. Далекое будущее, где наука стала магией.

Майкл Крайтон — Сфера. Затонувший космический корабль на дне океана (экранизация с Д. Хоффманом).

Стивен Кинг — Томминокеры. Найденный в земле инопланетный корабль и сходящие с ума люди.

Карл Саган — Контакт. Научный подход к приёму сигнала от внеземной цивилизации.

Курт Воннегут — Сирены Титана. Сатира о путешествиях во времени и смысле жизни.

Станислав Лем — Солярис. Океан на планете, пытающийся общаться через материализацию грез астронавтов.

Станислав Лем — Эдем. Катастрофа корабля на враждебной планете.

Кир Булычёв — Посёлок. Робинзонада людей, оставшихся на враждебной планете после крушения корабля.

Аркадий и Борис Стругацкие — Трудно быть богом. Прогрессоры на планете, застрявшей в Средневековье.

Аркадий и Борис Стругацкие — Пикник на обочине. Посещение Зоны инопланетянами, оставившими артефакты.

Иван Ефремов — Туманность Андромеды. Коммунистическая утопия далёкого будущего.

Сергей Лукьяненко — Линия Грез. Космические приключения в духе «Звёздных войн», но от русского автора.

Генри Каттнер и Кэтрин Мур — Маск. Рассказы о роботе-телепате, который любит страх.

Мюррей Лейнстер — Первый контакт. Классический рассказ о встрече земного и инопланетного кораблей в глубоком космосе.

Эрик Фрэнк Рассел — Оса. Планета землян в осаде, юмористический подход к войне.

Роберт Силверберг — Вверх по линии. Путешественник во времени пытается изменить прошлое.

Фредерик Браун — Марсиане, убирайтесь домой. Сатирическая комедия о нашествии болтливых марсиан.

Уолтер Миллер — Страсти по Лейбовицу. Постапокалипсис и возрождение науки через католическую церковь.

Фрэнк Херберт — Белый чум. Ученый создает вирус, убивающий только женщин, в отместку за гибель семьи.

Джон Варли — Стальной пляж. Репортер берет интервью у последнего выжившего после катастрофы на Луне.

Боб Шоу — Свет былого. Путешествие в прошлое через «медленный свет».

Кристофер Прист — Опрокинутый мир. Город движется по рельсам, жители не знают, что за пределами — смерть.

Джеймс Типтри-мл. (Элис Шелдон) — Сожжение Кармы. Сборники рассказов, меняющие взгляд на пол и реальность.

Пол Макоули — Дитя реки. Биопанк, солнце выжгло Землю, люди мутируют.

Ричард Морган — Видоизмененный углерод. Киберпанк-нуар: сознание можно хранить на чипе и загружать в новые тела.

Чарльз Стросс — Небо сингулярности. Пост-люди, разделившиеся на фракции, пытаются спасти Землю.

Ханну Райаниеми — Квантовый вор. Твердая НФ, пост-сингулярность, загадки и головоломки.

Паоло Бачигалупи — Заводная. Биотехнологии будущего и социальное расслоение (не совсем космос, но важный автор).

Бекки Чемберс — Долгий путь к маленькой сердитой планете. Уютная, добрая космоопера о команде строителей туннелей.

Марта Уэллс — Отказ всех систем. Дневники агрессивного бота-охранника, сбежавшего от хозяев.

Мэри Дория Расселл — Певчая птица. Мир, где люди уничтожили всех инопланетян, кроме одного поющего существа.

Джо Уолтон — Среди других. Девочка видит фей и эльфов, но это могут быть роботы или галлюцинации.

Кори Доктороу — Младший брат. Киберпанк о хакерах против Большого Брата (ближе к Земле).

Тед Чан — История твоей жизни. Сборник рассказов, включая тот, по которому снят фильм «Прибытие».

Кен Лю — Бумажный зверинец. Сборники рассказов, стирающие грань между фантастикой и магическим реализмом.

Н.К. Джемисин — Пятое время года. Мир с постоянными катастрофами и людьми, способными гасить энергию (фэнтези с НФ-элементами).

Ян Макдональд — Луна. Трилогия о жестоком будущем лунной колонии.

Майкл Суэнвик — Дочь железного дракона. Темная индустриальная сказка о девочке и драконе-танке.

Джон Краули — Машина. Детектив. Мир будущего, где люди живут вечно, а детектив ищет того, кто хочет умереть.

Томас Диш — Концлагерь. Антиутопия, где детей разводят на органы.

Брайан Олдисс — Теплица. Постапокалипсис, мутировавшая флора захватила мир.

Джеймс Грэм Баллард — Затонувший мир. Апокалипсис не космический, а климатический.

Артур Кларк — Свидание с Рамой. Гигантский инопланетный корабль залетает в Солнечную систему.

Артур Кларк — Фонтаны Рая. Строительство космического лифта.

Роберт Силверберг — Валентин Понтифик. Психологическая драма о понтифике планеты Маджипур.

Джек Макдевит — Военный талант. Контакт с инопланетянами, которые не понимают обмана.

Абрахам Меррит — Корабль Иштар. Мистика и приключения (ранний прародитель жанра).

Конечно, этот список субъективен, но он охватывает практически все ключевые вехи развития жанра.