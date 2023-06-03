Юлия Барановская, Наталья Подольская и другие медийные персоны приняли участие в показе детской коллекции моды

Юлия Барановская, Наталья Подольская, Юлия Савичева, Самира Мустафаева, Елена Кулецкая и другие звезды приняли участие в показе детской коллекции Министерства школьной моды при поддержке звездного стилиста Лины Дембиковой.

2 июня в доме Пашкова прошла презентация коллекции РДДМ x Lina Dembikova, где представили образы победителей конкурса «Министерство школьной моды», созданные по эскизам детей и подростков со всей страны. На показе присутствовали: Екатерина Земская, Инна Комбарова, Елена Шанович, Наталья Карпова, Олимпиада Тетерич, Екатерина Величкина, Константин Кошкин, Сергей Сурков, Милана Пономаренко, Эльвира Янковская и другие.

В этом году в проекте приняли участие более 6 тысяч детей, а для 200 победителей конкурс открыл двери в индустрию моды. Их капсулы школьной формы войдут в лукбук, который Российское движение детей и молодежи будет рекомендовать для всех школ России.

Отбор конкурса проходил по 6 номинациям: «Сам себе стилист», «Конструктор школьной формы», «Апсайклинг», «Платье мечты для ковровой дорожки», «Мерч проекта», «Фэшн-предпринимательство». Под чутким руководством стилиста Лины Дембиковой эскизы детей превратились в настоящие платья и костюмы, которые на подиуме представят российские звезды. В этом году проект поддержали певицы Наталья Подольская, и Юлия Савичева, телеведущая Юлия Барановская, модель Елена Кулецкая, актриса Елизавета Базыкина, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Дарья Коробова, российская гимнастка Самира Мустафаева, стилист Лина Дембикова и другие.

«Я горжусь тем, что мы делаем уже второй сезон проекта. Это доказывает, что мода и творчество в целом стали важной частью развития будущего поколения. Проект помог открыть невероятное количество юных талантливых ребят по всей стране: наши дети способны создать будущую сильную индустрию моды. Наша задача — помочь им влюбиться в профессию и поверить в себя. Я искренне счастлива своей роли вдохновителя и проводника в мир моды для наших школьников», — поделилась своими эмоциями стилист Лина Дембикова.

Традиционно показ завершился дефиле приглашенных звездных гостей, на котором представили образы из номинации «Платье мечты для ковровой дорожки». Все образы выполнены в оригинальном крое и необычном дизайне. Создать вечерние платья авторам эскизов помог анализ индивидуального стиля звезд

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