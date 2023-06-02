Дизайнер одежды для животных Динара Садекова провела модный показ на премии «Топ 100 самых красивых женщин России 2023»

23 апреля 2023 года состоялось грандиозное и шикарное мероприятие «Топ 100 самых красивых женщин России 2023» vk.com/top100.russia в Яровит Холле с участием мировых звезд и большого количества СМИ. На мероприятии показ открывала Динара Садекова партнер мероприятия vk.com/dinysyam «Лучший креативный дизайнер одежды для животных России 2023». Дизайнер и основатель интернет-магазина качественной одежды для животных #sdr_petwear, где одевают питомцев с любовью.

Показ был изюминкой этого мероприятия, где все звезды были восхищены не только моделями, но и маленькими мохнатыми питомцами в дизайнерской одежде. В показе участвовали титулованные собачки с питомников Халиловой Татьяны vk.com/id712964568 руководитель миниатюрных собак Х'ИТ УЛДУЗ и Штыкова Диана vk.com/sozvezdiediany питомник Созвездие Дианы.

Постановщик дефиле Рыбакова Виктория @vikushaaa_r .

Модели: Хайбуллина Рамиля, Майская Татьяна, Майкова Ирина, Бабейская Ксения, Бабейская Светлана, Ложкина Елена, Греку Марина, Галицына Елена, Машарская Наталья, Чернушкина Екатерина, Гомолко Алла,

Видеограф: Верестюк Анна @anyaverestuk .

Визажисты: Перфилова Маргарита @dasha.makeupartist , Кузнецова Дарья @makeup_ritaperfilieva , Трофимова Лариса @l_trofimova23 .

Фотограф Акоп Арсенян vk.com/ak_ars .

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.