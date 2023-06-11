Дизайнер Виктория Спирина создала костюмы для оперной студии под руководством Марио Диаза

Российский дизайнер одежды Виктория Спирина выступила художником по костюмам к опере Моцарта «Так поступают все женщины» (Cosí fan tutte), в постановке оперной студии под руководством мировой оперной звезды Марио Диаза.

Сцены постановки

Постановка получилась не такой строгой, как ее классическая версия. Одной из главных задач Виктории Спириной как художника по костюмам стало отражение этой легкости в театральных костюмах. Кроме того, Виктория приняла участие в создании декораций.

Виктория Спирина

«Это был для меня первый опыт работы по созданию именно театральных костюмов и частично декораций к опере. Изначально ко мне обратились, потому что были знакомы с моими работами как дизайнера платьев, а мне было интересно поработать в новом для себя жанре, потому как это совершенно иной опыт. Работа началась с моего знакомства с несколькими версиями оперы в постановках разных театров, чтобы иметь общее представление об опере, кто как ставил, какие созданы костюмы и т.д. Это было очень интересно с общечеловеческой точки зрения в плане расширения кругозора, а также с исследовательской. Так как предстояла новая для меня работа, и мне тоже хотелось удивить. Тем более, что искусство само по себе – это сфера бесконечного удивления. Во время работы над эскизами с постановщиком проговаривалась образность персонажей, что постановщик хочет от героя, как его видит. Опера в основе своей шуточная, насмешливая, здесь же мы решили это еще более выделить. Самым сложным было решить задачу имея минимальный бюджет. Для меня это была практически благотворительная акция, но мне это было нужно и очень интересно попробовать себя в новой ипостаси. И вся эта история, безусловно, была очень волнительна. Равноудалённая влюблённость в персонажи помогла создать оригинальные костюмы и в результате интересную картинку, получилось разукрасить действие. По крайней мере, и постановщик был доволен и Марио оценил. А уж похвала мировой оперной звезды дорогого стоит», – рассказывает дизайнер Виктория Спирина.

Эскизы костюмов

«Так поступают все женщины, или Школа влюблённых» — опера-буффа Вольфганга Амадея Моцарта на итальянском языке в двух действиях. Автор либретто Лоренцо да Понте, который также написал либретто к операм Моцарта «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан». Премьера оперы состоялась 26 января 1790 года в Бургтеатре в Вене. Премьера современной версии постановки состоялась в исторических интерьерах концертного зала усадьбы Астафьево.

Марио Диаз – драматический тенор, добившийся большого успеха в оперных театрах всего мира. Профессор Диаз является одним из известнейших преподавателей вокальной школы BEL CANTO. С 2009 года Марио также является профессором в Консерватории Моцартеум в городе Зальцбург.

Виктория Спирина – дизайнер одежды, основатель марки свадебных и вечерних платьев Victoria Spirina. В 2019 британский журнал Vogue отметил Victoria Spirina как интересный бренд от Восточной Европы.

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